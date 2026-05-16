Na aerodromu Split danas popodne dogodio se incident u kojem je avion kompanije "Kroejša erlajns" sleteo sa piste tokom poletanja. Avion se zaustavio na travnatoj površini pored piste, a incident su potvrdili i Aerodrom i Kroacija erlajns.

Čitalac je poslao fotografije i video snimak incidenta Indeksu, na kojem se vidi avion sa levom stranom na travi.

Aerodrom: Svi putnici iskrcani

Aerodrom Split potvrdio je da se sve dogodilo oko 13:30 časova na letu za Frankfurt.

"Avion Erbas A220, iz nepoznatih razloga, skrenuo je sa piste tokom poletanja i završio na jednoj strani na travnatoj površini. Pretrpeo je oštećenja od sudara sa vertikalnim markerom i ivičnim delovima američkog broda", naveli su u saopštenju.

U tom trenutku, u avionu se nalazilo 132 putnika i pet članova posade. Svi su odmah nakon toga bezbedno iskrcani, a tehničke službe rade na uklanjanju aviona sa piste.

"Aerodrom sarađuje sa Hrvatskim odborom za istragu nesreća i Agencijom za istragu nesreća koje su obaveštene", saopštio je Aerodrom Split.

"Kroejša erlajns": Niko nije povređen

"Kroejša erlajns" se takođe oglasila o izletanju aviona. „Avion Erbas A220-300 "Kroejša erlajnsa", registracioni broj 9A-CAN, koji je danas trebalo da obavlja redovan međunarodni let OU412 na ruti Split-Frankfurt, prekinuo je poletanje na aerodromu Split.

U avionu je bilo 130 putnika i pet članova posade, dva pilota i tri člana kabinskog osoblja. Svi putnici i članovi posade su dobro i niko nije povređen. Prema prvim dostupnim informacijama, posada je, postupajući u skladu sa propisanim bezbednosnim procedurama, zaustavila avion“, saopštila je avio-kompanija.

Dodali su da su putnici napustili avion i da se trenutno nalaze u zgradi putničkog terminala Aerodroma Split, gde im se pruža sva potrebna podrška za nastavak putovanja.

"Kroacija erlajns je u stalnoj koordinaciji sa aerodromom Split, nadležnim službama i vazduhoplovnim vlastima. Bezbednost putnika i članova posade je apsolutni prioritet kompanije, a više informacija biće objavljeno nakon završetka prvih stručnih provera i zvaničnih procedura", rekli su.