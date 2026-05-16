Kod Umaga se danas pojavio vazdušni vrtlog, tzv. pijavica, meteorološki fenomen iznad površine mora koji je bio vidljiv posmatračima sa obale.
ZASTRAŠUJUĆA POJAVA NA JADRANSKOM MORU: Snimljena grdosija kod Umaga, pogledajte opasnu scenu (FOTO)
Pijavica nastaje kada se vazduh ispod olujnog oblaka spusti prema površini mora, a takve pojave na moru su kratkotrajne i izgledaju veoma dramatično.
Severni Jadran, uključujući Istru i Kvarner, su područja u kojem se pijavice povremeno pojavljuju zbog čestih prodora vlažnog i nestabilnog vazduha i naglih promena vremena.
Ove meteorološke pojave traju kratko, najčešće nekoliko minuta i mogu da budu opasne za manje čamce ako se previše približe "pijavici".
