Pijavica nastaje kada se vazduh ispod olujnog oblaka spusti prema površini mora, a takve pojave na moru su kratkotrajne i izgledaju veoma dramatično.

Severni Jadran, uključujući Istru i Kvarner, su područja u kojem se pijavice povremeno pojavljuju zbog čestih prodora vlažnog i nestabilnog vazduha i naglih promena vremena.

Ove meteorološke pojave traju kratko, najčešće nekoliko minuta i mogu da budu opasne za manje čamce ako se previše približe "pijavici".

