Tragedija se dogodila oko 23.20 časova u Zagrebu, vozač nakon udarca pobegao sa mesta nesreće, policija apeluje na očevice da se jave i pomognu u identifikaciji počinioca.
UŽAS U ZAGREBU
UDARIO JE I NA MESTU JE UBIO: Horor u Zagrebu, nakon što je pokosio devojku (22), vozač pobegao i ostavio je da umre
Slušaj vest
Hrvatska policija saopštila je danas da je u toku potraga za osobom koja je automobilom usmrtila devojku na raskrsnici u Zagrebu.
Zagrebačka policija navela je da se incident dogodio sinoć oko 23.20 časova kada je automobil naleteo na devojku staru 22 godina, nakon čega je ona na mestu preminula.
Kako se navodi, vozač je potom pobegao sa lica mesta.
Policija je apelovala na sve očevice da se jave kako bi se počinitelj našao što pre i utvrdile tačne okolnosti nesreće.
Kurir.rs/Index.hr
Reaguj
Komentariši