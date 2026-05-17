Hrvatska policija saopštila je danas da je u toku potraga za osobom koja je automobilom usmrtila devojku na raskrsnici u Zagrebu.

Zagrebačka policija navela je da se incident dogodio sinoć oko 23.20 časova kada je automobil naleteo na devojku staru 22 godina, nakon čega je ona na mestu preminula.

Kako se navodi, vozač je potom pobegao sa lica mesta.

Policija je apelovala na sve očevice da se jave kako bi se počinitelj našao što pre i utvrdile tačne okolnosti nesreće.

Kurir.rs/Index.hr

