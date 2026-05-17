Upucao ga na terasi, pa stavio ranac i pobegao

Mladića, maturanta, ubio je jednim hicem dok mu je dodavao hranu, a zatim je uzeo svoj ranac i pobegao je. U drugog dostavljača nije pucao.

Policija je pokrenula veliku akciju, a na terenu su helikopteri, dronovi, kao i specijalci ATJ Lučko.

Aleksiću je 2001. godine suđeno za ubistvo radnice KBC Split Marijane Sučević. On je ubio devojku još 1994. godine, a zatim se čak osam godina hvalio da je počinio zločin pre nego što je priveden.

Ljudi koji žive u okolini Drniša su u strahu. Jedan meštanin je za hrvatske medije ispričao da je Aleksić zadnje dve godine pretio po mestu da će nekoga ubiti. Policija je više puta intervenisala, ali on na kraju po svoj prilici nije procesuiran.

Ističu da je bio tempirana bomba, i da je čak pisao grafite po Drnišu da će ubiti nekoga.

- Drnišani su užasnuti i potreseni. Oduzet je mladi život od strane osobe od koje smo godinama strepili - jedan je od komentara na lokalnoj fejsbuk stranici.

Drugi su dodali kako je osumnjičeni već duže bio problematičan.

- Sad ćemo svi sa sklopljenim rukama i molitvama po Facebooku. A to što je terorisao grad godinama i nikome ništa. Odakle mu oružje? Zašto nije pretresen kada je udario čoveka pre koji mesec… Ma jadan sistem ceo. Jadni roditelji - komentarisali su na stranici lokalnog radija.

Kristijan Aleksić Foto: PU šibensko-kninska

Hrvatska policija je objavila i fotografiju ubice, uz posebno upozorenje za građane:

- Upozoravamo građane ukoliko naiđu na Kristijana Aleksića da mu se ne približavaju jer se radi o opasnoj osobi i verovatno je naoružan vatrenim oružjem. U tom slučaju sklonite se i odmah pozovite 192. Takođe, svi građani koji imaju korisne informacije mogu dojaviti na broj telefona 192, u najbližu policijsku stanicu ili putem e-mail adrese - naveli su iz MUP Hrvatske.

Pretpostavlja se da je Aleksić pobegao u područje koje je pokriveno gustom šumom.