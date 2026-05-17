"LUKA (19) ZAMENIO DRUGA U SMENI, NI KRIV NI DUŽAN UBIJEN DOK JE DOSTAVLJAO HRANU" Jeziv slučaj potresao Hrvatsku, ubica na slobodi
U Drnišu je na snazi vanredno stanje dok traje velika potraga za 50-godišnjim Kristijanom Aleksićem, osumnjičenim da je juče hladnokrvno ubio dostavljača (19). Mesto zločina obezbeđuju jake policijske snage naoružane dugim puškama, a u potragu su uključeni i helikopteri i dronovi, piše Dnevnik.hr.
Težište potrage je pomereno na periferiju grada, okolna sela i nepristupačne šume Promine, a policija je upozorila građane da ne izlaze iz svojih domova osim ako nije apsolutno neophodno i da se uopšte ne približavaju beguncu.
Sumnja se da je planirao zločin?
Građani Drniša iznose informacije koje ukazuju na potencijalno planiranje zločina. Osumnjičeni Aleksić, viđen je, rekli su za Dnevnik Nove TV, nekoliko dana pre ubistva u lokalnoj prodavnici kako kupuje velike količine konzervirane robe i pašteta. To je dovelo do sumnje među meštanima da je unapred pripremao zalihe hrane kako bi se lakše sakrio nakon ubistva.
Direktor Gimnazije Ivana Meštrovića u Drnišu, Hrvoje Pekas, rekao je za HRT da je mladić koga je sinoć ubio Aleksić bio uzoran učenik i sportista, i da je cela zajednica potresla tragedija.
- On je dečak koji je bio zaista uzoran i dobar učenik, ali i sportista. Porodica je izuzetno dobra i plemenita, i o Luki mogu samo da govorim pohvalno - rekao je Pekas.
Dodao je da ga je vest o ubistvu duboko pogodila.
Mladić je ubijen u subotu oko 23 časa na terasi porodične kuće Aleksića, gde je više puta upucan vatrenim oružjem.
Zamenio prijatelja, pa ubijen
Prema nezvaničnim informacijama Slobodne Dalmacije, ubijeni devetnaestogodišnjak, maturant srednje škole iz Drniša, radio je vikend smenu u lokalnoj piceriji kako bi zamenio prijatelja. Kada je stigla porudžbina od Kristijana Aleksića, osobe koju su mnogi u Drnišu izbegavali iz straha, kolega koji je trebalo da izvrši dostavu priznao je da se plaši i da ne želi da ide. Tada je devetnaestogodišnjak navodno rekao da će ići zajedno i da neće biti problema.
Nije sasvim jasno šta se tačno dogodilo po dolasku na Aleksićev adresu. Činjenica je da je nesrećni mladić izašao iz vozila za dostavu i krenuo ka kući. U tom trenutku odjeknuli su pucnji, a mladić koji je pogođen je pao. Njegov kolega je u panici pobegao sa mesta događaja i odmah pozvao policiju.
Osumnjičeni je već jednom ubio
Kristijan Aleksić je već poznat pravosuđu i policiji. Županijski sud u Splitu ga je 2002. godine osudio na 12 godina zatvora zbog teškog ubistva 24-godišnje Marijane Sučević, počinjenog u maju 1994. godine. Prema ranijim navodima iz sudskog postupka, on je devojku napao nožem, a zatim metalnom šipkom, nakon čega mu je određeno i obavezno psihijatrijsko lečenje.
Prema policijskim podacima, Aleksić je ranije prijavljivan zbog oružja. Protiv njega je 2023. godine podneta krivična prijava Opštinskom državnom tužilaštvu u Šibeniku zbog nedozvoljenog posedovanja, proizvodnje i nabavke oružja i eksploziva.
Kurir.rs/Index