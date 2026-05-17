Direktor policije Nikola Milina obratio se javnosti u Drnišu povodom opsežne potrage za Kristijanom Aleksićem (50), osumnjičenim za ubistvo devetnaestogodišnjeg mladića u Drnišu.

Milina je istakao da je mlad život surovo okončan i da je policija hitno reagovala, poslavši sve raspoložive snage na lice mesta, uključujući hitnu i specijalnu policiju iz više odeljenja. Uprkos intenzivnim merama i koordinaciji, počinilac još nije pronađen, a u potrazi se aktivno koriste helikopteri, dronovi i psi tragači.

Građani pozvani na oprez

Direktor policije pozvao je građane Drniša i okoline na maksimalan oprez i apelovao da se uopšte ne približavaju beguncu jer je osoba verovatno naoružana. Ukoliko se osumnjičeni primeti, građani treba odmah da se premeste na bezbedno mesto i obaveste policiju pozivom na broj 192. Zbog vanrednog stanja i opsežne policijske operacije na terenu, stanovnicima se i dalje savetuje da ostanu u zatvorenom prostoru u Drnišu, a nastava u osnovnim i srednjim školama i vrtićima je otkazana.

Zločin se dogodio u subotu uveče kada je devetnaestogodišnji student Luka M, koji je privremeno radio kao dostavljač hrane, došao u kuću osumnjičenog Aleksića da dostavi porudžbinu.

Aleksić je mladića ubio sa više hitaca u kući, nakon čega je napustio mesto događaja. Prema rečima komšija, osumnjičeni je napustio kuću naoružan automatskom puškom, noseći kofer i ranac pun hrane. Meštani kažu da je Aleksić nekoliko dana pre ubistva kupovao velike količine konzervirane hrane u lokalnoj prodavnici, što može ukazivati na to da je unapred planirao da se sakrije.

Kristijan Aleksić Foto: policijska uprava šibensko kninska

Tokom svog govora, Milina se osvrnuo i na brojne nezvanične informacije koje su se pojavile u javnosti, ističući da policija proverava sve tragove, ali da su neki od medijskih navoda netačni.

Prema njegovim rečima, informacije da je Aleksić imao spisak ljudi koje je planirao da likvidira, da je pisao grafite sa pretnjama smrću ili da je učestvovao u fizičkom sukobu nekoliko dana pre ovog događaja nisu tačne.

Međutim, šef policije je potvrdio da osumnjičeni ima ozbiljan krivični dosije i da je policija protiv njega postupala u više navrata. Aleksić ima pet pravosnažnih presuda, od kojih su dve spojene u kaznu zatvora od 15 godina koju je odslužio (za ubistvo 22-godišnje žene), dok su dve uslovne.

Ubio devojku

Podsetimo se da je reč o čoveku koji je u maju 1994. godine brutalno ubio 22-godišnju devojku sa 17 uboda nožem, a njegovi teški psihički problemi pominjani su i u ranijim postupcima. Milina je na kraju potvrdila da je policija pre tri godine kod Aleksića pronašla ilegalno oružje i podnela krivičnu prijavu, nakon čega je podignuta optužnica, prema kojoj sudski postupak još nije počeo.

Odgovarajući na pitanja novinara o tome da li je policija mogla ranije da reaguje na ponašanje osumnjičenog, Milina je ponovio da policija nema informacije niti je dobila nijednu prijavu protiv Aleksića nakon slučaja iz 2023. godine, kada je kod njega pronađeno ilegalno oružje. Istakao je da policija proverava sve naknadne navode, ali da u zvaničnim evidencijama od subote uveče nema novih prijava o pretnjama.

Potraga u toku Foto: Printskrin/Facebook/HRT - Radio Knin

U nastavku potrage, policija je formirala usku i široku zonu pretrage, a operaciju na terenu koordinira poseban komandant, rekao je Milina, dodajući da će tokom noći biti korišćena sva raspoloživa tehnološka oprema, uključujući termovizijske kamere za pregled otvorenih prostora.

S obzirom na to da postoji mogućnost da se begunac stalno kreće, policijski timovi će po potrebi detaljno ponoviti pregled već posećenih lokacija i reagovati na svaku dojavu građana.

Načelnik policije je takođe razjasnio informacije o oružju koje je korišćeno za izvršenje ubistva. Suprotno prvim nezvaničnim informacijama iz medija, Milina je potvrdio da nije u pitanju automatska puška niti da je korišćeno više oružja. Dosadašnje dokazne radnje utvrđuju da je zločin izvršen jednim ručno izrađenim vatrenim oružjem koje ne spada u kategoriju automatskog oružja.

Otvoreno pretio po gradu

Konobar koji radi u piceriji u kojoj je radio ubijeni mladić rekao je za Slobodnu Dalmaciju da je samo pitanje vremena kada će osumnjičeni uraditi nešto ovako, jer je nakon puštanja iz zatvora otvoreno pretio ljudima po gradu.

„Jedini krivac je sistem, niko drugi, samo sistem... Šta se desilo, ceo Drniš to zna, bilo je samo pitanje vremena“, kaže on.

„Kada je prijavljen zbog posedovanja oružja 2023. godine, navodno su pronašli spisak ljudi koji su mu se zamerili, a to je bilo dvanaest plavuša koje je želeo da likvidira. Onda su ga pronašli posle nekoliko dana, ispitali i pustili“, dodala je devojka koja je sa grupom sedela za stolom u kafiću hotela „Danica“ u Drnišu.

Mladi Božo Vukušić dodaje da je nekoliko dana pre ovoga osumnjičeni za ubistvo došao u lokalnu prodavnicu i komentarisao pred ljudima i pitao da li kamere rade i da li će biti snimljen ako nekoga ubije.