Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Kristijan Aleksić (50) koji je osumnjičen za ubistvo tinejdžera Luke kog je upucao dok mu je dostavljao picu, uhapšen je.

Foto: Društvene Mreže

Kako je saopštila hrvatska policija, Kristijan Aleksić je uhapšen.

Foto: policijska uprava šibensko kninska

- Osumnjičeni 50-godišnjak je uhapšen i priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje koje je u toku, objavila je policija rano jutros, prenosi Jutarnji list.

Policija je podigla ceo regon na noge, tražila ga je dronovima i helikopterima.

Luka je menjao druga u smeni za vikend.