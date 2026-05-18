Kristijan Aleksić (50) upucao je tinejdžera Luku koji mu je dostavljao picu.
policija ubicu tražila dronovima i helikopterima
UHAPŠEN UBICA MATURANTA LUKE (19): Uhvaćen Kristijan Aleksić pod sumnjom da je pucao u dečka koji mu je dostavljao picu, a samo je menjao druga u smeni
Kristijan Aleksić (50) koji je osumnjičen za ubistvo tinejdžera Luke kog je upucao dok mu je dostavljao picu, uhapšen je.
Kako je saopštila hrvatska policija, Kristijan Aleksić je uhapšen.
- Osumnjičeni 50-godišnjak je uhapšen i priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje koje je u toku, objavila je policija rano jutros, prenosi Jutarnji list.
Policija je podigla ceo regon na noge, tražila ga je dronovima i helikopterima.
Luka je menjao druga u smeni za vikend.
