Kristijan Aleksić (50), od ranije dobro poznat policiji i već osuđivan za teško ubistvo, uhapšen je nakon što je u subotu uveče na pragu svoje kuće u Drnišu svirepo ubio devetnaestogodišnjeg dostavljača pice Luku M. Osumnjičeni je savladan nakon opsežne policijske potere i trenutno se nalazi u prostorijama policije radi kriminalističke istrage.

Kriminalna prošlost i pripreme za bekstvo

Kristijan Aleksić (50) ima dug istorijat sukoba sa zakonom.

Još 1994. ubio je devojku nožem na seoskom putu, zbog čega je dobio 14 godina zatvora, ali tek sedam godina nakon ubistva, piše 24sata.hr.

- Kada je izašao iz zatvora, danima nismo od straha izlazili iz kuće... - rekla je meštanka Drniša, prenosi 24sata.hr.

Početkom dvehiljaditih godina osuđen je za teško ubistvo devojke (24), piše Index. U aprilu 2023. godine, policija mu je nakon pretresa stana oduzela improvizovano vatreno oružje i municiju.

Iako je optužnica podignuta, suđenje još uvek nije počelo, a među meštanima kruže priče da je tada kod njega pronađen spisak sa 12 imena žena koje je navodno planirao da ubije.

Nekoliko dana pre najnovijeg ubistva, građani su primetili Aleksića kako kupuje velike količine konzervirane hrane. S obzirom na to da je redovno trenirao i odlično poznavao okolni teren, ove akcije sugerišu da se unapred spremao za bekstvo i preživljavanje u prirodi.

Kristijan Aleksić Foto: PU šibensko-kninska

Ubistvo dostavljača

Tragedija se dogodila u subotu uveče. Devetnaestogodišnji Luka M. došao je na Aleksićevu adresu kako bi isporučio naručenu picu.

Prema nezvaničnim informacijama, mladić je tu dostavu preuzeo umesto kolege koji se plašio da ode kod Aleksića. Kada je Luka stigao, osumnjičeni je na terasi svoje kuće u njega ispalio nekoliko hitaca.

Ubijeni Luka M. Foto: Društvene Mreže

Bekstvo sa mesta zločina

Ubrzo nakon pucnjave, komšije su na ulici primetile dostavni kamion sa otvorenim vratima. Jedna komšinica i njen suprug ugledali su Aleksića kako beži naoružan automatskom puškom i noseći ranac pun hrane.

Iako mu je komšija doviknuo da stane, osumnjičeni se oglušio i pobegao. Komšinica je tek tada začula teško disanje sa terase i shvatila da je mladić ranjen.

Opsežna policijska potraga

Policija je odmah započela veliku poteru za naoružanim beguncem. U akciji je učestvovao maksimalan broj policijskih službenika na terenu, a angažovani su i službeni psi tragači, helikopter i bespilotne letelice.

Zbog visokog stepena opasnosti, Grad Drniš je doneo odluku o obustavi nastave u školama i zatvaranju vrtića.

Hapšenje

Tokom noći, policijski službenici su u 2:30 časova uočili Aleksića na prilazu gradu. Prema nezvaničnim saznanjima portala Indeks, skrivao se u žbunju pored lokalne pečenjare "Jole", stotinak metara od svoje porodične kuće, u prostranom objektu pogodnom za skrivanje.

Policija je brzo reagovala i savladala ga uz upotrebu fizičke snage i sredstava za vezivanje. Prilikom pretresa, kod njega su pronađeni vatreno oružje i nož sa sečivom dužine 20 centimetara.

Nakon što je uhapšen i razoružan, Aleksić je sproveden u policijsku stanicu gde je nastavljena kriminalistička istraga. Iako je ubica uklonjen sa ulica, Grad Drniš je saopštio da mera obustave nastave i zatvaranja vrtića do daljnjeg ostaje na snazi.