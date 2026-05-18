Na društvenim mrežama kruži snimak navodno nastao u avionu "Kroejša erlajnsa", na kojem je zabeležen incident koji se dogodio na pisti u Splitu u subotu oko 13:30 časova, piše 24sata.hr.

Na snimku se čuju vriskovi uznemirenih putnika dok je avion iznenada skrenuo sa piste.

Avion je bio Erbas A220 (9A-CAN), let OU 412, na ruti Split-Frankfurt, saopštila je kompanija Split erlajns. Avion je skrenuo sa piste iz nepoznatih razloga tokom priprema za poletanje i završio na jednoj strani u travnatoj površini.

Pretrpeo je oštećenja usled sudara sa vertikalnim markerom i svetlima američkog broda. U avionu je bilo 132 putnika i 5 članova posade.

Inače, pista je dugačka 2.550 metara i široka 45 metara. Avion se zaustavio na 1700. metru piste, otprilike 700 metara pre zapadnog kraja piste.

Snimak možete pogledati OVDE.