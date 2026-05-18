Kristijan Aleksić je uhapšen i priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje koje je u toku. Zločin se dogodio u subotu uveče kada je Luka M., koji je privremeno radio kao dostavljač hrane, došao do kuće osumnjičenog Aleksića kako bi mu predao porudžbinu.

Aleksić je iz vatrenog oružja sa više hitaca usmrtio mladića, nakon čega je napustio mesto događaja. Zbog potrage bili su zatvoreni svi ulazi i izlazi iz grada, a građani su pozvani da ne napuštaju domove.

Ubijeni dečak, Luka M. Foto: Društvene Mreže

Policija mu 2023. pronašla oružje



Aleksić je odranije poznat policiji i pravosuđu. Policija mu je još pre tri godine oduzela improvizovano vatreno oružje ručne izrade i municiju. Upravo o tom slučaju šibensko-kninska policija javno je izvestila u aprilu 2023. godine, nakon pretresa njegovog stana i drugih prostorija koje je koristio.

Podsetimo, reč je o muškarcu koji je u maju 1994. godine sa 17 uboda nožem ubio 22-godišnju devojku, a u ranijim postupcima pominjani su i njegovi teški psihički problemi.

Ubica Kristijan Aleksić iz Drniša. Ubio dečaka Luku M. koji je radio kao dostavljač hrane. Foto: Radio Drniš printscreen

ODO: Tražili smo bezuslovnu zatvorsku kaznu



Posebno se sada otvara pitanje zašto postupak nije došao do faze suđenja nakon što mu je pronađeno vatreno oružje, a reč je o osobi koju pravosuđe već poznaje zbog ubistva.

- Odgovarajući na Vaš upit, obaveštavam Vas da je ovo državno tužilaštvo u predmetu na koji se upit odnosi, povodom krivične prijave PU Šibensko-kninske od 18. aprila 2023. ispitalo tada 47-godišnjaka zbog krivičnog dela protiv javnog reda, nedozvoljenog posedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih materija iz člana 331. stav 1. Krivičnog zakona te sprovelo istragu, nakon čega je dana 27. septembra 2023. pred Opštinskim sudom u Šibeniku protiv okrivljenog podiglo optužnicu u kojoj je predloženo izricanje bezuslovne zatvorske kazne. Optužnica je potvrđena rešenjem Opštinskog suda u Šibeniku od 21. novembra 2023. godine. Osim navedene krivične prijave zbog krivičnog dela nedozvoljenog posedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih materija iz člana 331. stav 1. Krivičnog zakona, protiv iste osobe nije bilo drugih krivičnih prijava. Za ostale upite koji se odnose na tok postupka koji se vodi pred Opštinskim sudom u Šibeniku, upućujem Vas da se obratite nadležnom Opštinskom sudu u Šibeniku - stoji u odgovoru opštinskog državnog tužioca Tonka Ivića za Indeks.

Ubica Kristijan Aleksić Foto: PU šibensko-kninska

Opštinski sud: ODO nije tražio istražni pritvor



Indeks je upit poslao i Opštinskom sudu u Šibeniku. U nastavku prenosi njihov odgovor u celosti:

- S obzirom na niz novinarskih upita vezanih za nedavna događanja, odnosno za krivične i prekršajne postupke koji se pred ovim sudom vode ili su se vodili protiv okrivljenog Kristijana Aleksića iz Drniša (rođ. 1976), izjašnjavamo se kako sledi:

- Optužnicom Opštinskog državnog tužilaštva u Šibeniku od 27. septembra 2023. okrivljeni Kristijan Aleksić tereti se da je neovlašćeno izradio i posedovao vatreno oružje čije je posedovanje građanima zabranjeno, čime je počinio krivično delo protiv javnog reda - nedozvoljeno posedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih materija, opisano i kažnjivo po članu 331. stav 1. Krivičnog zakona. Predmetnom optužnicom ODO Šibenik predložilo je da se na osnovu člana 342. stav 3. ZKP/08 za navedeno krivično delo okrivljenom izrekne kazna zatvora u trajanju od jedne godine i da mu se trajno oduzme oružje i municija koji su mu privremeno oduzeti potvrdom o privremenom oduzimanju predmeta od 17. aprila 2023. godine, a koji su pronađeni tokom pretresa doma i drugih prostorija. Pronađeno i privremeno oduzeto oružje i municija veštačeni su po nalogu Opštinskog državnog tužilaštva u Šibeniku u Centru za forenzička ispitivanja, istraživanja i veštačenja "Ivan Vučetić", Služba traseoloških veštačenja. Navedenom optužnicom ODO Šibenik nije predlagalo nikakve mere opreza, niti istražni pritvor. Shodno tome, istražni pritvor nije ni određen.

Mesto ubistva Luke M u Drnišu Foto: Printscreen/dalmatinskiportal.hr

"Slučaj nije hitan, rasprava nije zakazana"



- Dalje, rešenjem ovog suda od 21. novembra 2023. godine, nakon održane sednice optužnog veća, potvrđena je optužnica ODO Šibenik. Treba navesti da, u skladu sa članom 121. Sudskog poslovnika ("Narodne novine" broj 136/2024), sudija, sudski savetnik ili drugi službenik rešava predmete koji su mu dodeljeni prema redosledu prijema, dok je članom 122. stav 1. Sudskog poslovnika propisano da će se u krivičnom postupku prvenstveno rešavati predmeti u kojima se okrivljeni nalazi u pritvoru ili istražnom zatvoru, maloletnički predmeti, predmeti protiv okrivljenih sa duševnim smetnjama, predmeti iz nadležnosti USKOK-a, ratni zločini, predmeti povrede polne slobode, zloupotrebe droga, kao i predmeti sa elementima nasilja, terorizma i svih njihovih pojavnih oblika. Pošto predmet koji se pred ovim sudom vodi pod poslovnim brojem K-144/2024 protiv okrivljenog Kristijana Aleksića po svojoj prirodi nije hitan, glavni pretres još nije zakazan.

Ubica Kristijan Aleksić Foto: Printskrin/Facebook/HRT - Radio Knin, policijska uprava šibensko kninska

"Vodio se postupak zbog nasilja u porodici. Nastupila rehabilitacija"



- Dalje, uvidom u sistem e-spisa utvrđeno je da se protiv imenovanog okrivljenog pred ovim sudom po optužnom predlogu Policijske stanice Drniš 2020. godine vodio prekršajni postupak zbog prekršaja iz člana 22. stav 3. Zakona o zaštiti od nasilja u porodici. Presudom ovog suda od 26. januara 2020. godine pod poslovnim brojem Pp J-27/2020 okrivljeni je proglašen krivim i izrečena mu je novčana kazna. Međutim, kako je od pravosnažnosti navedene presude prošlo više od tri godine, nastupila je rehabilitacija, te je uvidom u potvrdu Službe za evidenciju pomilovanja, Odeljenje za prekršajne evidencije od 18. maja 2026. utvrđeno da Kristijan Aleksić nema prekršajnih osuda, kao što ih nije imao ni 20. januara 2020. kada je doneta navedena presuda pod poslovnim brojem Pp J-27/2020. Zaključno, pred ovim sudom se osim navedenih postupaka ne vodi, niti se od 2010. godine, od kada postoji sistem e-spisa, vodio drugi krivični ili prekršajni postupak protiv Kristijana Aleksića iz Drniša, rođenog 1976. godine.

Na ulici prestrašio strinu i rođaka

U januaru 2020. godine na putu nedaleko od kuće presreo je svoju strinu i njenog sina. Najpre im je vikao: "Marš! Marš!", a zatim se uhvatio za međunožje i nastavio neartikulisano da viče prema njima. Strina se zbog toga uznemirila i prijavila ga policiji.

Opštinski sud u Šibeniku Aleksića, koji je tada već bio pravosnažno osuđivana osoba, kaznio je samo novčano. Izrečena mu je kazna od 1.600 kuna.

Kazna je ublažena jer je sud, kako se saznaje, u obzir uzeo Aleksićevu raniju prekršajnu neosuđivanost, kao i loš socio-ekonomski status.

Zanimljivo je da sud uopšte nije registrovao da je Aleksić bio dva puta krivično osuđivan, već je samo naveo da se protiv njega u tom trenutku nije vodio drugi postupak, ni prekršajni ni krivični.

Policijska akcija hapšenja ubice iz Drniša Foto: Printskrin/Facebook/HRT - Radio Knin

Dvaput krivično osuđivan

Aleksić je do tada već imao ozbiljan dosije - u maju 1994. godine sa 17 uboda nožem ubio je 22-godišnju devojku, a zatim je izazvao incident i u zatvoru u Lepoglavi. U tim postupcima pominjani su i njegovi teški psihički problemi.

Hrvatski ministar Davor Božinović danas je na konferenciji za novinare potvrdio da je Aleksić u zatvoru počinio krivično delo.

Ubica Kristijan Aleksić Foto: Radio Drniš printscreen

Potvrđena mu nova optužnica, suđenje od 2023. nije počelo

Ni nakon kazne za porodično nasilje, Aleksić se nije smirio. Još 2023. godine potvrđena mu je optužnica za izradu i posedovanje vatrenog oružja.

Kako je saznao Indeks, Opštinsko državno tužilaštvo u Šibenikuje nakon primljene policijske prijave u septembru 2023. podiglo optužnicu protiv Aleksića. Opštinski sud u Šibeniku tu optužnicu je zvanično potvrdio 21. novembra 2023. godine.

Uprkos tome što je od potvrđivanja optužnice prošlo oko dve i po godine, suđenje Aleksiću zbog nedozvoljenog posedovanja oružja još nije počelo.