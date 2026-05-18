LUKIN UBICA ROBIJAO U LEPOGLAVI! Činio je JEZIVE stvari, tukao zatvorenika DASKOM, sekao ga nožem, KUVAR se jedva izvukao! "Zamračilo mu se pred očima" (FOTO)
Kako piše i saznaje hrvatski portal Indeks, od pouzdanih izvora u pravosudnom sistemu, Kristijan Aleksić, koji je sada uhapšen zbog ubistva 19-godišnjaka, pravio je probleme i pre dvadesetak godina kada je završio u zatvoru u Zagrebu.
Tamo je boravio neko vreme u Centru za dijagnostiku, pre nego što je upućen na izdržavanje kazne zbog ubistva 22-godišnje devojke počinjenog 1994. godine.
Svedoci iz tog vremena kažu da je pretio drugim pritvorenicima, ali i pravosudnim policajcima. Međutim, pošto su te pretnje uglavnom bile verbalne, zbog njih nije krivično odgovarao.
Loš odnos prema zatvorenicima
Tokom izdržavanja kazne bio je smešten u više kaznenih ustanova, zatvora i kaznionica. U svakoj od njih ostao je zapamćen pre svega zbog lošeg odnosa prema drugim zatvorenicima. Kako navode izvori, nije ih podnosio i smetala mu je buka unutar zatvorskih zidova.
Zbog svog ponašanja bio je pod posebnim režimom, pa je u šetnje išao sam. Koliko je njegovo psihičko stanje bilo loše, potvrđuje i informacija da je jednom pojeo fotografiju hrane koju je pronašao u novinama.
U jednom zatvoru se sukobio i sa kuvarom, ali ga je pustio na miru nakon što su ga pravosudni policajci ubedili da je kuvar "njihov čovek".
Incident u Lepoglavi i nova osuda
Indeks je dobio potvrdu incidenta koji je Aleksić izazvao u Kaznionici u Lepoglavi, gde je služio kaznu zbog ubistva 22-godišnjakinje počinjenog 1994. godine. Zbog toga je dobio dodatnu kaznu od godinu i četiri meseca zatvora.
Incident se dogodio 7. avgusta 2007. oko 14 časova u sali za gledanje televizije, gde je Aleksić drugog zatvorenika udario drvenom daskom za sečenje mesa, a zatim ga četiri puta "skakavcem" posekao po vratu.
Radilo se o lakšim povredama, pa je Aleksić optužen za pokušaj nanošenja teških telesnih povreda iz netrpeljivosti. Pored zatvorske kazne dobio je i meru obaveznog psihijatrijskog lečenja.
Aleksić je u svojoj odbrani tada rekao da ga je oštećeni nekoliko dana pre incidenta provocirao pogledima i grimasama, što ga je uznemiravalo, ali da tada nije reagovao.
Naveo je da mu je tog dana drugi zatvorenik više puta opsovao pokojnog oca rečima: "J... ti čaču!", zbog čega ga je upozorio da prestane.
Sudove uveravao da nema nikakvih problema
Ispričao je da je u tom trenutku u TV-sali nožićem sa oštricom dugom šest centimetara sekao jabuku na dasci, te da mu se potom "zamračilo pred očima".
Tvrdi da je tada prišao oštećenom i udario ga daskom u glavu. Nije mogao sa sigurnošću da kaže da li ga je i nožićem povredio, jer se, kako je tvrdio, ne seća svih detalja događaja.
Rekao je i da se ne seća krvi na mestu incidenta, te da su ga nakon toga odveli pravosudni policajci.
Zbog tog događaja disciplinski je kažnjen sa šest meseci samice u Kaznionici u Lepoglavi.
Dodao je da se pre sukoba drugi zatvorenik zaleteo prema njemu, ali da on nije zadobio nikakve povrede. Opisao ga je kao "incidentnu osobu koja voli da provocira".
Istakao je i da se tada nije psihijatrijski lečio jer mu je ranije izrečena mera istekla. Uveravao je sud da nema zdravstvenih problema.
Nalaz veštaka
Veštak koja je tada pregledala Aleksića nije utvrdila duševnu bolest, već poremećaj ličnosti koji se ogleda u lošoj prilagodljivosti.
Zaključila je da je delu prethodio dugotrajan konfliktan odnos sa oštećenim, koji je kod optuženog stvarao unutrašnju napetost koja je na kraju eskalirala nasilnom reakcijom.
U trenutku napada došlo je do suženja svesti, slabljenja racionalnog rasuđivanja i kontrole ponašanja, uz pojačane impulsivne reakcije.
Zbog toga je njegova sposobnost da razume svoje postupke i upravlja ponašanjem u trenutku dela bila bitno smanjena.
Veštaci su predložili izricanje mere obaveznog psihijatrijskog lečenja u ustanovi. U ovom slučaju Aleksiću je olakšavajuća okolnost bilo loše socio-ekonomsko stanje, ali i smanjena uračunljivost. Do tada je već imao tri presude zbog krađa.
(Kurir.rs/Index.hr)