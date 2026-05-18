Prijatelj devetnaestogodišnjeg dostavljača Luke, Ivan Baričević, opisao je za HRT kobno veče kada je Kristijan Aleksić ubio mladića tokom dostave hrane.

Baričević je rekao da se Luka plašio da ide na Aleksićevu adresu pa je ponudio da ide sa njim.

- Kao njegov dugogodišnji prijatelj, ponudio sam mu da idem sa njim, rekao sam da ću ići sa njim, da će sve biti u redu, da sam ovde sa njim. Popeli smo se stepenicama, došli na terasu, Kristijan otvara vrata i kaže 'uđi, uđi', ali Luka ide da mu preda dostavu i Aleksić u tom trenutku puca - rekao je Baričević.

Opisao je i trenutke nakon pucnjave.

Ubijeni mladić Foto: Društvene Mreže

- Kada sam video kako Luka pada na pod, u tom trenutku sam počeo da trčim, preskočio stepenice, ušao u auto, auto se ugasio, otvorio sam vrata i video Aleksića kako trči prema meni. I ja sam počeo da trčim i otišao u piceriju i prijavio šta se dogodilo, odmah policiji - rekao je Baričević.

Aleksić uhapšen rano jutros

Zločin se dogodio u subotu oko 23 časa na terasi porodične kuće Aleksića, a grad je od tada bio pod policijskom opsadom. Zbog potrage su bili zatvoreni svi ulazi i izlazi u grad, a građani su pozvani da ne izlaze iz svojih domova. Aleksić je uhapšen rano jutros

- Osumnjičeni 50-godišnjak je uhapšen i doveden u policijsku stanicu na tekuću kriminalističku istragu - saopštila je policija jutros u 6.20.

Aleksić je od ranije bio poznat policiji i pravosuđu. Policija mu je pre tri godine oduzela improvizovano ručno napravljeno vatreno oružje i municiju. U tom slučaju, iako je optužnica podignuta 2023. godine, suđenje još nije počelo.

Privođenje Kristijana Aleksića Foto: Radio Drniš printscreen

Podsetimo se da je reč o muškarcu koji je u maju 1994. godine sa 17 uboda nožem ubio 22-godišnju devojku. Indeks je saznao dodatne detalje o njegovoj prošlosti - 2020. godine je takođe osuđen za nasilje u porodici. Na putu je presreo tetku i njenog sina. Prvo im je viknuo „Gospodine! Gospodine!“, zatim ih je zgrabio za međunožje i nastavio nerazumljivo da viče na njih. To je uznemirilo tetku, pa ga je prijavila.

Ministar unutrašnjih poslova danas je potvrdio da postoji još jedna krivična prijava protiv Aleksića zbog nasilnog krivičnog dela dok je služio kaznu.