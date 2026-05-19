U nedelju popodne u Koprivnici, policija je zaustavila vozača (46) koji je upravljao neregistrovanim i neosiguranim automobilom sa sadržajem alkohola u krvi od 1,65 promila. Vozač je uhapšen i već je u ponedeljak priveden prekršajnom sudu, gde mu je izrečena novčana kazna i zabrana upravljanja, saopštila je Policijska uprava Koprivničko-križevačka.

Vožnja u pijanom stanju i bez registracije

Policijski službenici su 17. maja, u 17:10 časova, u Ulici Katarine Zrinski u Koprivnici zaustavili 46-godišnjeg muškarca. On je upravljao automobilom koprivničkih registarskih oznaka, za koji je utvrđeno da nije bio ni registrovan ni osiguran. Daljom kontrolom je utvrđeno da vozač ima koncentraciju alkohola od 1,65 promila, zbog čega je odmah uhapšen.

Hitna presuda i kazna

Nakon hapšenja, vozač je u ponedeljak priveden nadležnom prekršajnom sudu. U hitnom postupku kažnjen je sa 2.240 evra. Sud mu je takođe izrekao zaštitnu meru zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od mesec dana.

(Kurir.rs/Index)

