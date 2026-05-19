Slušaj vest

U Drnišu je danas održana komemoracija za Luku Milovca, čija je smrt potresla celi kraj. Od mladog Luke oprostili su se članovi porodice, prijatelji, profesori i brojni građani koji su došli da izraze poslednju počast i podršku njegovim najbližima.

Emotivnim rečima prisutni su se prisetili njegovog života, dobrote i uspomena koje će zauvek ostati među onima koji su ga poznavali. Luka Milovac ubijen je u slučaju za koji se tereti Kristijan Aleksić.

Direktor: Ovo je dete ispred kojeg je bila budućnost

Direktor Srednje škole Ivana Meštrovića Hrvoje Pekas kazao je kako su učenici i profesori od Luke Milovca oprostili dostojanstveno.

- Prošla je komemoracija za našeg Luku kako dolikuje, u miru, u tišini, s dostojanstvom. Ovih dana smo stvarno dosta ispričali. Moja poruka za današnji dan: Luka je završio nasilnom smrću. To je jedno dete ispred kojeg je bila budućnost, jedno predivno dete.

Nadam se da ćemo nakon ovog slučaja menjati društvo, da ćemo menjati institucije koje su odgovorne za ovo, i poruka je da se ovo stvarno više nikad ne dogodi nijednom detetu. To je moja jedina želja i biću kratak.

Sutra u školu dolaze službe. Oni su sad u najosjetljivijem razdoblju kao mladi ljudi. Svi smo dužni pomoći. Svi zajedno kao društvo, da bismo mogli ići dalje - rekao je Hrvoje Pekas.

Razredna: Neko je to tako naprasno prekinuo njegov život

Lukina razredna i profesorka fizike Ivana Grabić Marin rekla je kako se radovala petku i poslednjem danu nastave maturantima, koji je na kraju Drniš zavio u crno.

- Radovala sam se petku jer su mi prošlog petka poklonili, kao razrednoj, majicu i s nestrpljenjem sam čekala upravo ono što čeka svakog nastavnika, što čeka svakog maturanta, što čeka svakog roditelja kad ispraća svoje punoletno dete na novi životni put. Dođe taj vikend, dođe taj današnji utorak, petka nema.

Malopre sam bila dole u kabinetu, gledam one instrumente, sve one rekvizite što su oni trebali upravo ovde ispred ove škole, proveseliti se. Neko je to tako naprasno prekinuo. Ko, odgovor na to pitanje nemam, ali samo ću reći da je moj Luka bio fantastičan učenik, odličan učenik. Učenik za kojeg sam bila sigurna da bi radio za bolje u Hrvatskoj.

Ali evo, možda neće raditi za bolje u Hrvatskoj, možda će raditi nešto negde gore, elektromagnetsko polje, želimo u to verovati. Poručujem svima nama ovde, odraslima, da našoj deci učinimo bolji, sigurniji život jer to je naša obveza. A sad mogu samo reći: Sokole moj, jer piše tu, Sokole moj, poleti visoko i čuvaj nas sve odozgo. Laka ti hrvatska zemlja - kazala je razredna Grabić Marin.

Foto: policijska uprava šibensko kninska

"Treći put ispraćam učenika. Molim Boga da se ovo više nikad ne dogodi"

Razredna je govorila i o tome kako su učenici proživeli komemoraciju te na koji se način nose s tragedijom i gubitkom svog prijatelja i školskog kolege.

- Vrlo je emotivno. Gore se plače, nekoliko učenika je loše. Ne znam hoćemo li ponovno morati gore, hoće li trebati zvati hitnu, ali verovatno hoćemo. Ja sam majka i naučena sam na takve situacije. Svi smo tu jedni za druge.

Dajemo im malo vode i šećera da im vratimo energiju. Svako ovo podnosi na drugačiji način. Neko je možda malo euforičan, netko traži društvo, ali nekolicina učenika izrazito je introvertirana i povučena. Odbijaju hranu i piće. Dvojica mojih učenika odbijala su uopšte doći jer psihički to nisu mogli podneti, pa sam ih poslednjih dva-tri dana nagovarala: "Dođite, deco, budimo svi zajedno."

U ovakvim situacijama niko ne zna kako treba reagovati. Ne postoji knjiga koja nas može naučiti kako se nositi s ovim. Svako se bori kako zna i može. To su deca, emocionalno još nisu sazrela. Ne mogu reagovati kao vi ili ja, kao mi odrasli koji smo možda prošli neke slične situacije, iako se nadam da nikada nisu bile ovakve.

Moram iskreno reći, u nastavi sam gotovo 30 godina i moj Drniš pamti teške priče. Nažalost, ovo mi je treći put da ispraćam učenika - svaki put maturanta, svaki put pred kraj drugog polugodišta. Neću reći da više ne mogu, moram zbog njih, ali molim Boga da se ovako nešto više nikada ne dogodi.

Dvoje dece stradalo je od ljudi koji nose ljudsko telo, ali u sebi nemaju ljudskosti, ni duše, ni empatije.

Župan: Tražimo odgovore zašto se to dogodilo

Na komemoraciji su učestvovali šibensko-kninski župan Paško Rakić i gradonačelnik Drniša Tomislav Dželalija, koji su zatražili odgovore za stravično ubostvo.

- Obraćam se i kao župan, i kao građanin Šibensko-kninske županije i kao roditelj. I mi takođe tražimo odgovore. Imamo činjenicu da je ubica počinio isto delo nekad davno i dobio, ajmo reći nekako, minimalnu kaznu. Imamo činjenicu da je imao i prijavu pre dve godine i, nažalost, imamo činjenicu da je počinio svoje zlodelo i učinio silnu tragediju za Drniš i za Šibensko-kninsku županiju.

Nije ovo ni mesto ni vreme za upiranje prstom, ali jednostavno i građani Drniša i Šibensko-kninske županije traže odgovore zašto se to dogodilo i na koji način sprečiti ovakve tragedije u budućnosti - rekao je župan Rakić.

- Nažalost, ovo je treći dan da se susrećemo. Danas je održana komemoracija. Danas je dan žalosti u našem gradu. Jako smo svi tužni i teško je kazati bilo što. Ali iz svega ovoga vidimo da je zakazao pravosudni deo i žao nam je što je Luka platio tu cenu. Želimo što pre dobiti odgovor zašto taj predmet nije do danas rešen i zbog čega smo našeg Luku, našeg sportistu, učenika i sugrađanina izgubili. Jako je teško - kazao je gradonačelnik Dželalija.

Poslednji ispraćaj Luke Milovca održaće se danas u 17 sati na gradskom groblju u Drnišu. Porodica, prijatelji, kolege i sugrađani još će se jednom oprostiti od mladića čija je prerana smrt zavila Drniš i ceo kraj u tugu.