Kristijanu Aleksiću, koji je bacio senku na Drniš i Hrvatsku, određen je pritvor. Kako nezvanično saznaje "24sata" da je tokom ispitivanja koje je trajalo dva i po sata priznao krivicu i nije pokazao kajanje.

Županijsko državno tužilaštvo u Šibeniku predložilo je istražnom sudiji Županijskog suda u Šibeniku da se protiv okrivljenog odredi pritvor zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, postojanja posebnih okolnosti koje bi dovele do njegovog recidiva ukoliko bi bio pušten na slobodu, kao i zato što je pritvor neophodan za nesmetano vođenje postupka za krivično delo za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora i u kome su okolnosti izvršenja krivičnog dela posebno teške.

Luka Milovac Foto: Društvene Mreže

Podsećamo, Kristijan Aleksić, kome je Luka dostavljao picu, upucao je tinejdžera iz vatrenog oružja i dao se u bekstvo.

Luka je sledećeg petka trebalo da pleše u odelu na svojoj maturskoj večeri. U tom odelu će ga, odlučila je njegova majka, i sahraniti.

- Moj mlađi sin je njegova generacija, trebalo je za sedam dana da budu na maturskoj večeri. Šta da vam kažem. Sinoć sam bio kod njih. Nebo i zemlja plaču. Ubica je naišao na najnevinijeg u gradu - rekao je za RTL Dario Lapić, predsednik Košarkaškog kluba DOŠK Drniš.

- Fenomenalno dete, beskrajno drago i dobro - kaže direktor srednje škole koju je Luka pohađao, Hrvoje Pekas.

Sa Lukom je u poslednjim trenucima njegovog života bio njegov prijatelj Ivan. Za HRT je rekao kako se Luka plašio da dostavi hranu na tu adresu i kako mu je ponudio da pođu zajedno.

- Ja sam se, kao njegov dugogodišnji prijatelj, ponudio da idem sa njim. Rekao sam mu da ću biti uz njega, da će sve biti dobro, da sam tu sa njim. Penjali smo se uz stepenice, došli na terasu, Kristijan otvara vrata i govori: "Uđi, uđi", međutim Luka mu prilazi da preda dostavu i Aleksić u tom trenutku puca - rekao je potreseni Ivan.

Kristijan Aleksić Foto: Printskrin You Tube/RTL

Šokirani mladić odmah je nastavio priču...

- Kada sam video Luku kako pada na pod, u tom trenutku sam počeo da trčim, preskočio sam stepenice, ušao u auto, međutim auto se ugasio. Otvaram vrata i vidim Aleksića kako trči prema meni, pa sam i ja počeo da bežim. Otišao sam do picerije i prijavio šta se dogodilo, rekao im da odmah idu u policiju - rekao je prijatelj ubijenog Luke.

Kristijan Aleksić je odranije poznat policiji.