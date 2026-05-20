U uvali Luka na ostrvu Korčula juče je uspešno uklonjena i uništena bomba iz Drugog svetskog rata. Zahtevnu operaciju sproveli su policijski ronioci Interventne jedinice dubrovačke policije, uz pomoć kolege iz Regionalne protiveksplozijske jedinice Split, saopštila je dubrovačko-neretvanska policija.

Foto: PU dubrovačko-neretvanska

Radilo se o avionskoj bombi težine oko 80 kilograma. Zbog specifičnih svojstava i lokacije, nije bilo moguće bezbedno je uništiti kontrolisanom eksplozijom na mestu njenog pronalaska. Stoga su policijski ronioci morali bezbedno da premeste bombu i transportuju je na otvoreno more, gde je na kraju i uništena.

Operacija je počela u ponedeljak ujutru oko 8 časova. Tokom njenog trajanja, pristup uvali bio je strogo ograničen i sa kopna i sa mora. Policija je saopštila da su preduzete sve neophodne mere kako bi se zaštitili životi i imovina građana u svim fazama ovog zahtevnog postupka.

Policijska uprava Dubrovačko-neretvanska zahvalila je građanima na saradnji, strpljenju i strogom poštovanju bezbednosnih mera i ograničenja tokom operacije.

(Kurir.rs/Index)

