Nakon najavljenih zakonskih izmena koje bi trebalo da pooštre pravila prodaje alkohola i energetskih pića, Hrvatska se suočava sa različitim pristupima gradova i opština kada je reč o njihovoj primeni u praksi.

Vlada Hrvatske uputila je u proceduru Predlog izmene Zakona o trgovini kojim se uvode stroža pravila, posebno u delu koji se odnosi na maloletnike. Prema predloženim izmenama, gradovi i opštine dobijaju mogućnost da ograniče prodaju alkohola u večernjim i noćnim satima, dok bi energetska pića bila eksplicitno zabranjena za prodaju osobama mlađim od 18 godina. Time bi se, kako se navodi, energetska pića zakonski izjednačila sa alkoholom, cigaretama i proizvodima po**ografskog sadržaja, čija je prodaja maloletnicima već zabranjena.

U praksi, odluke lokalnih vlasti već se razlikuju. Od 15 gradova, četiri su već potvrdila uvođenje zabrane, četiri su se tome usprotivila, dok ostali još nisu doneli konačnu odluku. Među onima koji planiraju ograničenja nalazi se i Split, gde gradske vlasti razmatraju zabranu prodaje alkohola u periodu od 21 do 6 sati ujutru, sa ciljem smanjenja incidenata u starom gradskom jezgru. Ova mera bi se odnosila isključivo na trgovine i kioske, dok ugostiteljski objekti ne bi bili obuhvaćeni.

Iz Splita se očekuje da bi mogao poslužiti kao primer drugim gradovima, pa su i Zadar i Makarska najavili slične poteze. U Makarskoj se posebno ističe problem prodaje jeftinog alkohola u suvenirnicama i trgovinama u centru grada, dok Hvar već sigurno ide ka uvođenju zabrane. S druge strane, Dubrovnik i Zagreb još uvek nisu doneli konačne odluke, pri čemu je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio da će prethodno konsultovati koalicione partnere nakon stupanja zakona na snagu.

Za razliku od njih, Šibenik, Rovinj, Sinj i Labin zasad ne planiraju uvođenje zabrana. Iz Labina poručuju da već postojeći zakonski okvir smatraju dovoljnim, navodeći i da je reč o mirnoj sredini koja se do sada nije suočavala sa problemom prekomerne konzumacije alkohola.