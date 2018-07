TEROR MAKEDONSKIH SVATOVA: Nema slavlja bez pucanja, pitanje dana kada će neko nastradati (VIDEO)

U proteklih 24 sata meci su oštetili pet vozila. U Tetovu su prijavljena dva slučaja, a dva u gostivarskom selu Čegrane. Juče je u selu Želino oštećeno jedno vozilo.

Policija u Tetovu ponovo apeluje na građane da ne pucaju na porodičnim proslavama ili da koriste oružje na skupovima i drugim javnim mestima. Oni upozoravaju da su novčane kazne visoke, au određenim slučajevima oni koji odluče da koriste oružje mogu i biti krivično odgovorni.

"Kazne su od 200 do 500 evra, dok zavisno od okolnosti i krajnjih krivično-pravnih posledica, kazne zatvora od 1 do 5 i 10 godina. Posebno želim da naglasim još jednu pojavu koja je takođe uobičajena i takođe je opasna. Organizacija vatrometa samostalno je u suprotnosti sa zakonom i to bi trebalo da obavljaju specijalizovane kompanije ili pojedinci" kaže Marjan Josifovski, portparol centra javne bezbednosti Tetovo.

Prošle sedmice, žena koja je bila na venčanju u Tetovu završila je u bolnici sa ranama od vatrenog oružja. Bilo je i puno sreće sa vozačem koji je, nakon prolaska kolone sa svatovima, ostao bez zadnjeg prozora automobila.

Kurir.rs/Sloboden pečat

Foto: Sloboden pečat

Kurir

Autor: Kurir