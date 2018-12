JEZIVE SCENE SA DEPONIJE U MAKEDONIJI: Svinje jedu najgore ĐUBRE, pa završavaju na trpezama! (VIDEO)

Deponiju je ovih dana posetila ekipa skopske televizije Sitel i ugledala strašnu sliku. Desetak svinja su rovale po đubretu, a oko njih su obletali psi lutalice nadajući se da će koji zalogaj ostati i za njih. Deponiju je nadletalo jato čavki. One su strpljivo čekale da svinje i psi odu, pa da i one navale na ostatke komunalnog otpada.

Svinje su na "ispaši" bile same, bez svojih vlasnika. Na deponiju godinama same dolaze i same se vraćaju u okolna sela, najverovatnije Aramtuš i Meglenci.

"Na deponiji se skuplja i divjač, najčešće lisice i vukovi, a zatim nam ujutro napadaju stoku", požalio se Mitat Halimovski iz sela Armatuš.

Na pitanje čije su svinje, nisu dobili precizan odgovor. Žitelji iz ovog kraja šapatom pričaju da u selu Meglenci ima dvoje ljudi koji gaje prasiće i svinje, a potom ih prodaju u Prilepu i okolini. Postavlja se pitanje na čijoj trpezi potom završava ovako đubretom "obogaćeno" svinjsko meso. Iz Javnog preduzeća Komunalec kažu da u radno vreme od 7 do 14 časova, kada na deponiji ima radnika, nema ni svinja, ni sakupljača plastike. Oni dolaze nakon radnog vremena, popodne ili predveče i tokom vikenda.

Kurir.rs/ Sitel.com.mk

Foto: Printscreen/ Youtube

Kurir

Autor: Kurir