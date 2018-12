ZAEV: Očekujem da ću imati dvotrećinsku većinu za promene Ustava Makedonije!

"Da će podržati ustavne amandmane potvrdilo je 76 poslanika sa kojima sam razgovarao, ali to ne znači da svi drugi odbijaju. Verujem da stvarno može da se uspe u tome da se dobije podrška 85 do 90 poslanika, a daj Bože, i više. To je cilj i zato imamo ovako inkluzivan proces", rekao je on novinarima.

Pojedini mediji su objavili da neki poslanici, koji su u oktobru podržali početak ustavnih izmena za promenu imena države u Severna Makedonija, sada nisu zadovoljni nekim stvarima koje su se u međuvremenu desile kao što su amnestija za učesnike nasilnih događaja u parlamentu 27. aprila 2017. i pritvaranje pojedinih političara opozicije i biznismena.

Zaev je rekao da za sada ne planira veću rekonstrukciju vlade i da očekuje da će parlament danas podržati njegov predlog za razrešenje dvojice ministara bez resora Adnana Ćahila i Aksela Ahmedovskog. Predlozi za razrešenje te dvojice ministara, kako je rekao, donela su rukovodstva manjih koalicionih partnera koja žele da na ta mesta, koja im pripadaju, postave druge ljude.

Premijer Makedonije je potvrdio da se, kako je rekao, definitivno neće kandidovati na predsedničkim izborima koji treba da budu održani na proleće naredne godine.

