Maloletnik u Tetovu krao po džamijama, policija Severne Makedonije uhapsila 16-godišnjaka
OBJAVA IZ SKOPLJA
MALOLETNIK (16) IZ TETOVA KRAO PO DŽAMIJAMA
Maloletnik je uhapšen u Tetovu zbog sumnje da je krao po džamijama, saopštila je policija Severne Makedonije.
Kako se navodi, policijski službenici Policijske uprave Tetovo lišili su slobode 16-godišnjeg maloletnika iz Tetova zbog osnovane sumnje da je počinio krivično delo "teška krađa".
Uhapšeni maloketnik je osumnjičen da je u "protekle dve sedmice počinio krađe u nekoliko džamija, a najskorije u džamiji u Ulici 176 u Tetovu, gde je upotrebom sile razbio metalnu kutiju za donacije i iz nje uzeo novac".
Foto: Shutterstock
Dodaje se da je zadržan u policijskoj stanici, da je obavešten javni tužilac i da će nakon dokumentovanja slučaja biti podneta odgovarajuća prijava.
(Kurir.rs/Beta)
