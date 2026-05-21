Maloletnik je uhapšen u Tetovu zbog sumnje da je krao po džamijama, saopštila je policija Severne Makedonije.

Kako se navodi, policijski službenici Policijske uprave Tetovo lišili su slobode 16-godišnjeg maloletnika iz Tetova zbog osnovane sumnje da je počinio krivično delo "teška krađa".

Uhapšeni maloketnik je osumnjičen da je u "protekle dve sedmice počinio krađe u nekoliko džamija, a najskorije u džamiji u Ulici 176 u Tetovu, gde je upotrebom sile razbio metalnu kutiju za donacije i iz nje uzeo novac".

Dodaje se da je zadržan u policijskoj stanici, da je obavešten javni tužilac i da će nakon dokumentovanja slučaja biti podneta odgovarajuća prijava.

(Kurir.rs/Beta)

