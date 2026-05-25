Jedan makedonski planinar uspešno je spasen nakon što je slomio kuk na nepristupačnom terenu planine Korab, saopštio je MUP Severne Makedonije
Severna Makedonija
DRAMATIČNA AKCIJA SPASAVANJA NA KORABU! Planinar (33) doživeo nesreću na nepristupačnom terenu na 1.900 metara nadmorske visine! (FOTO)
Kako se navodi, Centar za upravljanje krizama primio je prijavu od A.M. da je na planini Korab u blizini vodopada "Korab", u opštini Mavrovo-Rostuše, njegov kolega planinar A.S. (33) iz Skoplja doživeo nesreću u kojoj je zadobio prelom kuka i povrede noge.
Akcija spasavanja planinara u Severnoj Makedoniji Foto: republika severna makedonija
Ističe se da je zbog nepristupačnog terena na nadmorskoj visini od oko 1.900 metara formiran spasilački tim od predstavnika Nacionalnog parka "Mavrovo", Službe hitne medicinske pomoći i policajaca policijskog odelenja u Mavrovu, koji se uputio ka terenu iz sela Žužnje u 15.50 časova.
- U 23:10 časova, povređeni planinar je uspešno spušten u selo Žužnje, odakle je prebačen u bolnicu u Gostivaru na lečenje - piše u saopštenju.
(Kurir.rs/Beta)
