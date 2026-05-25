Kako se navodi, Centar za upravljanje krizama primio je prijavu od A.M. da je na planini Korab u blizini vodopada "Korab", u opštini Mavrovo-Rostuše, njegov kolega planinar A.S. (33) iz Skoplja doživeo nesreću u kojoj je zadobio prelom kuka i povrede noge.

Akcija spasavanja planinara u Severnoj Makedoniji

Ističe se da je zbog nepristupačnog terena na nadmorskoj visini od oko 1.900 metara formiran spasilački tim od predstavnika Nacionalnog parka "Mavrovo", Službe hitne medicinske pomoći i policajaca policijskog odelenja u Mavrovu, koji se uputio ka terenu iz sela Žužnje u 15.50 časova.

- U 23:10 časova, povređeni planinar je uspešno spušten u selo Žužnje, odakle je prebačen u bolnicu u Gostivaru na lečenje - piše u saopštenju.