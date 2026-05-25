Premijer Severne Makedonije, Hristijan Mickoski će hrvatskog kolegu Andreja Plenkovića dočekati u Ohridu, gde će njihove vlade potpisati sporazum o strateškoj saradnji.

Prema planu, predviđen je doček Andreja Plenkovića u 10:00 sati na aerodromu "Sveti apostol Pavle" u Ohridu, nakon čega sledi "tet-a-tet" susret premijera dve zemlje i bilateralni sastanak vlada u hotelu "Ineks Olgica".

Prema najavi, biće popisani i memorandum o saradnji Ministarstva energetike, rudarstva i mineralnih sirovina Severne Makedonije i Ministarstva zaštite životne sredine i zelene tranzicije Hrvatske, a planiran je i sastanak i razmena iskustava poslovnih zajednica dve zemlje.

(Kurir.rs/Beta)

