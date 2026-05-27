Četvoro turskih državljana uhapšeno je u Skoplju zbog fizičkog napada na dostavljača, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije.

Kako se navodi, incident se dogodio 24. maja oko 19.55 u centralnom delu Skoplja, kada su nakon saobraćajne rasprave osumnjičeni prvo njihovim vozilom marke "Audi" udarili u motocikl 20-godišnjeg F. M. iz Skoplja, koji je obavljao radne zadatke dostavljača, a zatim ga fizički napali.

Postupajući po prijavi policajci Policije uprave Skoplje su 25. maja u 1.30 uhapsili turske državljane O. A. (21), A. F. E. (21), T. A. B. (22) i A. I. O. (24).

Jedinica za nasilni kriminal skopske policije je u koordinaciji sa Osnovnim javnim tužilaštvom Skoplje, kako se navodi, protiv nasilnika podnela krivičnu prijacu, a a sudija za prethodni postupak im je odredio pritvor.