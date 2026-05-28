Žena stara 85 godina poginula je u požaru koji je izbio u kući u skopskom naselju Pintija, saopštila je danas policija Severne Makedonije.

Kako se navodi, skopskoj policiji je u 1.48 prijavljeno da je u izbio požar u kući u vlasništvu S. K. (45), u kojoj je živela i njena majka M. V. (85), u naselju Pintija u Skoplju.

"Od povreda dobijenih u požaru M.V. je preminula, a njenu smrt potvrdio je lekar Službe hitne medicinske pomoći", piše u saopštenju.

Foto: AP/Boris Grdanoski

Prema nezvaničnim informacijama portala "Skoplje 1", požar je izbio na donjem spratu kuće, a žena nije uspela da izađe na vreme.

Požar je ugasila Vatrogasna brigada Skoplja, a policijske ekipe će obaviti uviđaj tokom dana.

(Kurir.rs/Beta)

