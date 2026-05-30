U tragičnoj saobraćajnoj nesreći kod Kumanova život je izgubilo 13-godišnje dete upravljajući električnim trotinetom. Nesreća se dogodila sinoć oko 21 čas na regionalnom putu Kumanovo - Skoplje kod sela Čerkezi, kada se trotinet sudario sa putničkim automobilom "mercedes", kojim je upravljao 24-godišnjak iz Kumanova.

"Nakon nesreće maloletnik je prebačen u Opštu bolnicu u Kumanovu, gde je lekar konstatovao smrt. U 21.20 časova vozač je lišen slobode u Policijskoj stanici Kumanovo. Uviđaj su izvršili javni tužilac i uviđajna ekipa Sektora unutrašnjih poslova Kumanovo", izjavio je Goce Andreevski, portparol Ministarstva unutrašnjih poslova.

Teška saobraćajna nesreća, u kojoj je žrtva maloletnik na trotinetu, ponovo otvara pitanje bezbednosti ovih prevoznih sredstava. Nedavno istraživanje Tehničkog fakulteta u Bitolju i Republičkog saveta za bezbednost saobraćaja pokazalo je da čak 93 odsto vozača električnih trotineta čini saobraćajne prekršaje.

Stručna javnost upozorava da država nema odgovarajuću infrastrukturu i dovoljno precizna zakonska rešenja za bezbedno učešće električnih trotineta u saobraćaju. Prema mišljenju stručnjaka, potrebne su izmene zakona i veća edukacija građana.

"Još nismo spremni ni infrastrukturno, ni sa aspekta zakonske regulative, niti sa aspekta nivoa edukacije vozača ovih električnih trotineta, da bismo mogli da ih integrišemo sa ostalim učesnicima u saobraćaju", rekao je prof. dr Zoran Joševski sa Tehničkog fakulteta u Bitolju.

"Zakon mora da pretrpi određene korekcije. Potrebno je preciznije definisati pravila i propise pod kojima će ovi učesnici moći da učestvuju u saobraćaju, kojim površinama će se kretati, kojom brzinom i koja će biti minimalna starosna granica za upravljanje", izjavio je Goran Angelovski, predsednik Republičkog saveta za bezbednost saobraćaja na putevima.

Prema zvaničnim podacima, tokom 2025. godine registrovano je 147 saobraćajnih nesreća sa električnim trotinetima, u kojima je jedna osoba poginula, a desetine su povređene. Samo u prva tri meseca ove godine evidentirano je još 12 ovakvih nesreća.

U međuvremenu, Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je tokom prethodna 24 časa privedeno devet vozača zbog bahate vožnje. Četiri osobe zatečene su kako upravljaju vozilima bez vozačke dozvole, a tri osobe vozile su motocikle bez položenog vozačkog ispita. Zbog vožnje pod dejstvom alkohola privedena su i dvojica vozača. Protiv svih će biti podnete odgovarajuće krivične prijave.