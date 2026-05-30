Devetnaestogodišnji motociklista izgubio je život nakon teške saobraćajne nesreće koja se dogodila sinoć u Skoplju.

Prema informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova, juče u 22.21 prijavljeno je da se na raskrsnici između Bulevara Nikole Kareva i Ulice Prohor Pčinski dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali putničko vozilo "audi A4", kojim je upravljao N.H. (31) iz sela Vizbegovo, motocikl "BMV" kojim je upravljao M.F. (19) iz Skoplja i motocikl "honda HDV" kojim je upravljao N.B. (21) iz Skoplja.

U nesreći je devetnaestogodišnji M.F. zadobio teške povrede i prevezen je u Klinički centar "Majka Tereza".

"U nesreći je M.F. zadobio teške telesne povrede, koje su potvrđene u Kliničkom kompleksu 'Majka Tereza', gde je kasnije preminuo, a lekar je potvrdio njegovu smrt", saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Po nalogu javnog tužioca, vozač automobila, N.H. lišen je slobode.