Vlada Severne Makedonije produžila je danas, na vanrednoj sednici, meru smanjenja akciza na naftne derivate do 15. juna.Kako je saopšteno posle sednice, u razgovorima sa najvećim makedonskim dobavljačem naftnih derivata kompanijom OKTA, obezbeđen je dodatni popust od dva denara po litru, od 1. juna.

"Sa ovim merama i prema našim proračunima, očekujemo da će cena dizel goriva pasti za 6,5 denara po litru, dok će cena benzina biti smanjena za 1,5 denara", piše u saopštenju vlade Hristijana Mickoskog.

Prethodno je 16. maja Vlada Severne Makedonije produžila do 1. juna važenje umanjenje akciza na goriva i povlašćene stopa poreza na dodatu vrednost (PDV) od 10 odsto za benzine.

Vlada Severne Makedonije je 22. marta uvela 30-dnevno krizno stanje u energetici, nakon čega je odmah smanjila porez na dodatu vrednost na benzine i dizel gorivo sa 18 odsto na 10 procenata da bi sprečila "cenovni šok" i zaštitila standard građana.

Nakon toga je parlament Severne Makedonije polovinom aprila usvojio Odluku o produženju perioda tog kriznog stanja zbog mogućnosti poremećaja u snabdevanju naftom i naftnim derivatima za tri meseca, od 21. aprila do 20. jula.

(Kurir.rs/Beta)

