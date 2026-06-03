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Bivši predsednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski izjavio je da bi se vratio u politiku samo ako se stvore uslovi za formiranje ozbiljne, široke, velike opozicione koalicije koja će imati šansu da sruši vlast VMRO DPMNE.

Pendarovski je, u intervjuu za televizijsku emisiju "360 stepeni", rekao da nema drugi razlog da se vraća u poltitiku i dodao da danas ne vidi da postoje pretpostavke za formiranje takve velike opozicione koalicije, ali da ne isključuje da će se formirati možda sledeće godine, ili godine posle toga.

"Ne mogu sam da pobedim VRMO DPMNE"

Na konstataciju da zvuči "pomalo ziheraški" da bi se aktivirao samo ako postoji šansa da se pobedi VMRO DPMNE, bivši predsednik Severne Makedonije je rekao da sam ne može da pobedi VMRO DPMNE i da niko sam ne može pobediti vladajuću stranku, kao i da se mora napraviti organizaciona struktura slična onoj koja je uspela da dođe na vlast na izborima 2016. godine.

"Morate stvoriti organizacionu strukturu i političke subjekte slične onima koji su bili 2016. na decembarskim izborima – znači kad je (tadašnji lider SDSM Zoran) Zaev predvodio tu koaliciju u kojoj su bile nevladine organizacije, građanska udruženja, političke stranke, male, velike, bilo koje, manje etničke zajednice. Ja bih jako voleo da mogu sam da pobedim bilo koju vladajuću stranku, ali nisam toliko moćan. Niko nije moćan", rekao je Pendarovski u emisiji koja se emituje na prvom kanalu javnog servisa Severne Makedonije - MTV 1.