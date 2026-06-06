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- Kod naših belih vukova je stigao podmladak, dva mala vuka koju već osvajaju ljubopitnost celog tima. Još su nežni i najsugirniji pored svoje majke koja ih pažljivo čuva i brine se za njih - piše na Fejsbuk stranici skopskog zookloškog vrta.

Dodaje se da se mali vukovi najčešće kriju u rupama i skloništima, baš kao što to rade prirodno u divljini, gde provode svoje prve dane skriveni i zaštićeni.

- Zato su ove fotografije snimljene u retkim trenucima kada izlaze napolje, radoznalo istražuju prostor i odmah se vraćaju u sigurnost pored svoje majke - piše uz fotografiije prinova.

(Kurir.rs/Beta)

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