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Ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije saopštilo je da je u maju 2026. prijavljeno 191 krivično delo porodičnog nasilja, što je 70,5 odsto više nego u istom mesecu prošle godine.

"Najviše krivičnih dela su 'telesne povrede' – 130 i 'ugrožavanje bezbednosti' – 52 krivična dela, dok je od težih krivičnih dela u ovom periodu počinjeno jedno ubistvo na području Policijske uprave Bitolj i dve teške telesne povrede", navodi se u saopštenju tog ministarstva.

Dodaje se da je najveći broj krivičnih dela porodičnog nasilja u ovom periodu dogodio na području Policijske uprave "Skoplje" - 62.

Tokom proteklog meseca ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije podnelo je ukupno 137 krivičnih prijava, što je, ističe se, povećanje od 71,3 odsto u poređenju sa majem 2025. godine.

Navodi se da je su protiv 144 počinioca preduzete su mere krivičnog gonjenja, dok su 143 osobe bile žrtve krivičnih dela.

"Tokom ovog perioda, podneto je ukupno 18 krivičnih prijava po ubrzanom postupku, 15 počinilaca je određen pritvor, a 48 osoba je dobilo mere predostrožnosti. Krivične prijave podnete po ubrzanom postupku u poređenju sa istim mesecom prošle godine, povećane su za 800 odsto", piše u saopštenju ministarstva unutrašnjih poslova Severne Makedonije.