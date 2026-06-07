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Lider opozicionog Socijaldemokratskog saveza Makedonije (SDSM) Venko Filipče pozvao je na ujedinjenje progresivnih snaga iz regiona u zajedničkoj borbu protiv nacionalizma, populizma, organizovanog kriminala i antievropske politike.

Filipče je, u uvodnom izlaganju na međunarodnoj konferenciji na kojoj je promovisana "Skopska inicijativa", rekao da se Zapadni Balkan nalazi pred istorijskom mogućnosti da završi proces evropskih integracija, ali i s ozbiljnim delovanjem snaga koje deluju protiv demokratije i evropske budućnosti regiona.

- Antievropske snage su organizovanije nego ikada ranije i odlučne su da odlože, ako ne i potpuno spreče, evropsku integraciju - istakao je lider najveće makedonske opozicione partiije.

Upozorio je da nacionalizam, populizam, organizovani kriminal i ekstremizam sve više deluju kao zajednički front protiv reformi i evropskih vrednosti.

Venko Filipče Foto: Georgi Licovski/EPA

- Domaći nacionalizam, populizam, organizovani kriminal i ekstremizam sve više udružuju snage u svom protivljenju reformama, demokratiji i evropskim integracijama - rekao je Filipče.

Prema njegovim rečima, kriminalne mreže i retrogradne političke strukture imaju zajednički interes da blokiraju napredak zemalja u regionu.

- Posebno je zabrinjavajuća tesna saradnja organizovanog kriminala i nacionalističko-populističkih struktura. Kriminalne mreže, zaštićene retrogradnim političkim elitama, najviše se plaše reformi vladavine prava koje donose evropske integracije - naglasio je predsednik SDSM.

Filipče je dodao da je upravo zato potreban novi oblik regionalnog povezivanja progresivnih snaga kroz "Skopsku inicijativu".

- Više nego ikad, našem regionu je potrebna jaka progresivna koalicija - koalicija socijaldemokratskih partija, progresivnih organizacija i pojedinaca koji su spremni da se suprotstave ovom regresu - rekao je on.

Foto: YouTube/Printscreen

Naglasio je da su izazovi sa kojima se suočavaju zemlje Zapadnog Balkana zajednički i da zahtevaju zajednički odgovor.

- Potrebna nam je konkretna akcija. Potrebna nam je solidarnost i međusobna podrška. Potrebne su nam zajedničke strategije, podeljeno znanje i koordinisani napori - rekao je Filipče.

Progresivne snage, kako je rekao, moraju pokazati jedinstvo i odlučnost u suprotstavljanju retrogradnoj politici u regionu.

- Da bismo pobedili ovu crnu regionalnu koaliciju moramo odgovoriti jedinstvom, odlučnošću i dugoročnom saradnjom. Nema druge alternative osim međusobne podrške i zajedničkog delovanja za očuvanje evropskog puta, demokratije i socijalne pravde u regionu - rekao je Filipče.