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Premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski potvrdio je da njegova vlada neće podržati ustavne izmene za uvođenje Bugara u Ustav dok ne dobije jasne garancije da u pregovorima sa Evropskom unijom neće biti novih uslovljavanja bilateralnim i identitetskim pitanjima.

Mickoski je poručio da može podržati samo onaj tip izmena koji garantuje jasan i siguran završetak procesa evrointegracija. Severnoj Makedoniji su pregovori blokirani upravo zbog bilateralnog spora sa Bugarskom, a unošenje bugarske manjine u Ustav ostaje uslov za otvaranje poglavlja.

Podrška Makrona i Merca i pritisci iz Sofije

Makedonski premijer je izrazio optimizam nakon Samita EU - Zapadni Balkan u Tivtu, istakavši da je imao važne bilateralne sastanke sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom i nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom.

1/5 Vidi galeriju Hristijan Mickoski iznenađen situacijom u Makedoniji Foto: Printscreen/Instagram, AP Peter Kneffel, Printskrin Youtube

Prema njegovim rečima, evropski lideri su dali snažnu motivaciju za nastavak reformi na osnovu metode zasluga, a ne bilateralnih pitanja. Mickoski je pozitivno ocenio i njihov "non pejper“ o postepenoj integraciji, naglasivši da taj dokument značajno podiže nivo odnosa Zapadnog Balkana i Evropske unije.

Sa druge strane, pritisci na Skoplje ne prestaju jer je bugarski premijer Rumen Radev ponovio da su ustavne izmene obavezne za početak pregovora.

Prethodno je i predsednik Evropskog saveta Antonio Košta poručio da usvajanje dogovorenih izmena ostaje jedini način za formalni početak pristupnih pregovora i da Skoplje treba da isporuči ono što je dogovoreno 2022. godine.