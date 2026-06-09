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Premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski izjavio je danas da želi dobre odnose sa svim susedima, ali i da će pre svega sve uraditi da zaštiti državne interese i nacionalni identitet.

"Kao čovek, očekujem da imamo dobrosusedske odnose sa svim našim susedima. Kao premijer, učiniću sve što je u našoj moći, pre svega, da zaštitim interese građana, da zaštitim identitet i interese države", rekao je Mickoski novinarima na postavljanju kamena temeljca za proširenje Osnovne škole "Dimitar Berovski" u skopskom naselju Hrom.

Istakao je da je normalno da se dobrosusedski odnosi sa susedinim zemljama grade po principu dvosmerne ulice, jer, kako je rekao, za svaki posao u životu potrebne su barem dve osobe.

1/5 Vidi galeriju Hristijan Mickoski iznenađen situacijom u Makedoniji Foto: Printscreen/Instagram, AP Peter Kneffel, Printskrin Youtube

Mickoski je to rekao odgovarajući na pitanje šta se može očekivati od sutrašnjih najavljenih sastanaka predsednice Severne Makedonije Gordane Siljanovske Davkove i šefa diplomatije Timča Mucinskog sa bugarskom predsednicom Ilijanom Jotovom.

"Ne znam kakav bi bio eventualni sadržaj sastanaka, kaže premijer, ali Vlada ima plan i strategiju i radi na njihovom ispunjenju", rekao je premijer Severne Makedonije.

Mickoski je istakao da njegova vlada temeljno i posvećeno rade na ostvarivanju ciljeva koje su postavili za razvoj Severne Makedonije i proces njenih evropskih integracija, navodeći da, kako je rekao, imaju plan i strategiju, na čijem sprovođenju rade, ne obećavajući čuda, već da stvari postave na zdrave temelje.