MICKOSKI UOČI SASTANKA SA BUGARIMA: Želimo dobre odnose, ali moramo da zaštitimo naše interese
Premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski izjavio je danas da želi dobre odnose sa svim susedima, ali i da će pre svega sve uraditi da zaštiti državne interese i nacionalni identitet.
"Kao čovek, očekujem da imamo dobrosusedske odnose sa svim našim susedima. Kao premijer, učiniću sve što je u našoj moći, pre svega, da zaštitim interese građana, da zaštitim identitet i interese države", rekao je Mickoski novinarima na postavljanju kamena temeljca za proširenje Osnovne škole "Dimitar Berovski" u skopskom naselju Hrom.
Istakao je da je normalno da se dobrosusedski odnosi sa susedinim zemljama grade po principu dvosmerne ulice, jer, kako je rekao, za svaki posao u životu potrebne su barem dve osobe.
Mickoski je to rekao odgovarajući na pitanje šta se može očekivati od sutrašnjih najavljenih sastanaka predsednice Severne Makedonije Gordane Siljanovske Davkove i šefa diplomatije Timča Mucinskog sa bugarskom predsednicom Ilijanom Jotovom.
"Ne znam kakav bi bio eventualni sadržaj sastanaka, kaže premijer, ali Vlada ima plan i strategiju i radi na njihovom ispunjenju", rekao je premijer Severne Makedonije.
Mickoski je istakao da njegova vlada temeljno i posvećeno rade na ostvarivanju ciljeva koje su postavili za razvoj Severne Makedonije i proces njenih evropskih integracija, navodeći da, kako je rekao, imaju plan i strategiju, na čijem sprovođenju rade, ne obećavajući čuda, već da stvari postave na zdrave temelje.
(Kurir.rs/Beta)