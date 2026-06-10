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Predsednica Severne Makedonije Gordana Siljanovska Davkova pozvala je danas u Sofiji na regionalnu odgovornost, kao garant kretanja ka predvidljivoj i sigurnoj zajedničkoj budućnosti.

"Uspeh svake zemlje treba doživeti kao uspeh celog regiona, a konkurenciju voditi u znanju, inovacijama, kulturi i ekonomskom razvoju, umesto u blokadama i podelama", rekla je Siljanovska Davkova na Samitu Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECP).

Kako je saopštio Kabinet predsednice, Siljanovska Davkova je ukazala na potrebu oživljavanje duha regionalne saradnje i povratak principima na kojima je pre tri decenije uspostavljen ovaj proces.

1/11 Vidi galeriju Gordana Siljanovska Davkova, predsednica Severne Makedonije Foto: JONAS ROOSENS/ANP, Richard Drew/AP, SARAH YENESEL/EPA

Prema njenim rečima, proces proširenja Evropske unije mora biti zasnovan na Kopenhagenskim kriterijumima, a napredak u sprovođenju reformi mora diktirati tempo procesa pristupanja.

Pozivajući se na reči bugarskog autora Georgija Gospodinova "kada se vrata budućnosti zatvore, prošlost postaje jedina otadžbina", upozorila je na potrebu debalkanizacije kroz evropeizaciju.

Siljavovska Davkova je istakla da je za nju evropska integracija prirodna, kao i geopolitička i bezbednosna nužnost, a stabilan, prosperitetan i evropski Balkan u interesu svih zemalja u regionu, ali i Evrope.