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Jedan 36-godišnjak iz Bitolja je osumnjičen da je više puta napastvovao 12-godišnju devojčicu s kojom je komunicirao na društvenim mrežama i prikazivao joj neprimereni sadržaj, saopštilo je danas gradsko tužilaštvo.

U saopštenju se navodi da se vodi istražni postupak protiv 36-godišnjaka "koji je od januara do juna ove godine u nekoliko navrata imao polni odnos sa 12-godišnjom devojčicom, čime je počinio produženo krivično delo silovanja deteta mlađeg od 15 godina".

"Sa devojčicom rođenom 2014. dopisivao se na društvenim mrežama, a pored toga što ju je napastvovao, osumnjičen je i za krivično delo prikazivanje pornografskog materijala detetu", navodi to tužilaštvo.

Javni tužilace podneo predlog sudiji za prethodni postupak za pritvor osumnjičenog zbog opasnosti od bekstva, mogućnosti da ponovi krivično delo, a i da utiče na oštećenu i njen iskaz i druge svedoke.

Kurir.rs/Beta

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