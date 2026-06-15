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Policija je uhapsila 21-godišnjaka koji je na autoputu "Prijateljstvo" vozio brzinom od 244 kilometra na sat, dvostruko brže od dozvoljenog, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije.

Kako se navodi u saopštenju tog ministarstva, policijski službenici su I.R. (21), iz skopskog sela Batinci, sinoć u 21.00 zbog brze vožnje "lišili slobode" na autoputu Skoplje-Đevđelija, kod đevđelijskog sela Miletkovo i oduzeli mu automobil marke "be-em-ve" (BMW).

"Prilikom kontrole saobraćaja radarom polcijski službenici su utvrdili da je I.R. vozio putničko vozilo marke 'be-em-ve', skopskih registarskih tablica, brzinom od 244 kilometra na sat na mestu gde saobraćajni znak ograničava brzinu na 120 kilometara na sat", precizira se.

Dodaje se da je o tom događaju obavešten javni tužilac iz Osnovnog javnog tužilaštva u Đevđeliji, po čijem nalogu je vozilo zaplenjeno i da će nakon dokumentovanja slučaja protiv I.R. biti podneta krivična prijava za "bezobzirno upravljanje motornim vozilom".