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Ministarsrtvo unutrašnjih poslova Severne Makedonije saopštilo je u ponedeljak uveče da je pronađen i uhapšen muškarac koji je zapalio dva autombila bugarske ambasade u Skoplju.

Kako se navodi u saopštenju, odmah nakon prijave o požaru na dva službena ambasade Bugarske u Skoplju u ponedeljak u 12.13 časova policijska uprava "Skoplje" preduzela je intenzivne mere i aktivnosti na rasvetljavanju slučaja i pronalaženju počinioca.

"U okviru preduzetih aktivnosti, u kratkom vremenskom periodu, identifikovano je i pronađeno lice osumnjičeno za izvršenje krivičnog dela. Reč je o I. D. (44) iz Skoplja, koji je lišen slobode i zadržan u policijskoj stanici", ističe se.

Dodaje se da je pronađena i odeća koju je nosio u "vreme izvršenja krivičnog dela" i da se u koordinaciji sa nadležnim javnim tužiocem, "preduzimaju mere i aktivnosti radi potpunog rasvetljavanja slučaja, nakon čega će protiv osumnjičenog biti podneta odgovarajuća krivična prijava po hitnom postupku".