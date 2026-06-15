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Policija u Skoplju uhapsila je 44-godišnjeg muškarca zbog sumnje da je zapalio dva službena vozila ambasade Bugarske u Skoplju, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Severne Makedonije.

Kako je navedeno, policijske službe Sektora unutrašnjih poslova Skoplje odmah po prijavi požara, koji je izbio 15. juna 2026. godine u 12.13 časova, preduzele su intenzivne mere i aktivnosti radi rasvetljavanja slučaja i identifikacije počinioca.

- U koordinaciji sa nadležnim javnim tužiocem preduzimaju se dalje mere i aktivnosti radi potpunog rasvetljavanja slučaja, nakon čega će protiv osumnjičenog biti podneta odgovarajuća krivična prijava u hitnom postupku - navodi se u saopštenju.

Ranije danas osumnječeni je zapalio dva vozila bugarske diplomatske misije u Skoplju nakon čega je pobegao.

Portal "Večer.mk" preneo je da je osumnjičeni muškarac polio benzinom i zapalio jedno vozilo "suzuki vitara", a požar je zahvatio i vozilo koje je bilo parkirano pored, oba u vlasništvu ambasade Bugarske u Severnoj Makedoniji.