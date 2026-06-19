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Premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski izjavio je da se njegova zemlja suočava sa ozbiljnim demografskim problemom.

On je za podkast "Gde su pare?" rekao da je zbog ozbiljnog demografskog problema potrebno praviti analize i razmišljati nekoliko decenija unapred kako da potentni mladi ljudi ostanu i da doprinose makedonskoj ekonomiji.

Hristijan Mickoski Foto: STR/Vlada Severne Makedonije

"Apsolutno će doći vreme, možda ne sada, već za nekih 15, 20, 25 godina, da se demografska slika u Makedoniji potpuno promeni. Procenjujem da će nam iz današnje perspektive, za 15, 20, 25 godina, nedostajati možda 150.000 do 250.000 ljudi u Makedoniji", rekao je Mickoski.