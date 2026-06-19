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U Severnoj Makedoniji prvi put je registrovan slučaj "zika" virisne infekcije, objavio je danas Institut za javno zdravlje (IJZ).

Kako se navodi u infomaciji tog državnog instutita, prema dobijenim epidemiološkim podacima obolela osoba je boravila na Maldivima od 20. do 28. maja 2026, gde ju je ujeo komarac.

"Tokom boravka tamo pacijent je dao podatke o ujedu komaraca. Odmah po povratku, otišao je na pregled u Kliniku za infektivne bolesti i febrilna stanja (KIBFS, u Skoplju), gde je posumnjano na dengu groznicu", dodaje se.

Prvi znaci bolesti

Prvi znaci bolesti, precizira se, pojavili su se 24. maja 2026. godine sa groznicom, bolovima u telu - mišićima i zglobovima, blago povišenom temperaturom,da bi se četiri dana kasnije, pojavio sitan, gust osip.

"Pacijent je pregledan u KIBFS, a laboratorijski testovi na 'dengu', 'ziku' i 'čikungunju' su obavljeni na Odeljenju za virusologiju IJZ-u. Prema rezultatima mikrobiološkog pregleda, dobijen je pozitivan serološki i molekularni nalaz na 'ziku'", piše u saoptenju.

Ističe se prvi pacijent oboleo od virisne "zika" infekcije u Severnoj Makedoniji nije hospitalizovan, da je poslat je na kućno lečenje i je trenutno je u dobrom opštem stanju.

Kako se prenosi?

Ta bolest se najčešće prenosi ujedom zaraženih komaraca roda "aedes", koji su aktivni uglavnom tokom dana, najrasprostranjeniji u tropskim i suptropskim regionima, ali je prenos moguć i seksualno, vertikalno sa majke na fetus tokom trudnoće, kao i transfuzijom krvi.

Inkubacioni period obično traje tri do 14 dana. Klinička slika je generalno blaga i karakteriše se simptomima koji obično traju dva do sedam dana, iako najveći procenat zaraženih osoba (oko 80 odsto) ne razvija simptome.

Najčešći simptomi su osip, groznica, konjunktivitis, glavobolja, mijalgije i artralgije, navodi IJZ u informaciji o pojavi "zika" virusa u Severnoj Makedoniji.