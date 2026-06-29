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Dežurni javni tužilac iz Osnovnog javnog tužilaštva u Skoplju i ekipe Ministarstva unutrašnjih poslova izvršili su pregled teško pristupačne šumske lokacije u blizini sela Letevci, gde je pronađeno telo žene iz Taora.

"Nestanak žene je prijavljen u petak, nakon čega su preduzete radnje radi njenog pronalaženja. Javni tužilac je izdao naredbu za obdukciju tela preminule, tokom koje je potvrđeno da je smrt bila nasilna", navodi se u saopštenju.

Bivši muž žrtve je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično delo, a privedena su i trojica njegovih prijatelja.

"Preduzimaju se radnje radi potpunog rasvetljavanja incidenta", saopštilo je Osnovno javno tužilaštvo.

Kurir.rs/Skopje1.mk

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