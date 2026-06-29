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Dana 25. juna, u ataru sela Letevci, tokom incidenta porodičnog nasilja, namerno je lišio života svoju suprugu. Te večeri, osumnjičeni je ženu odvezao automobilom sa njenog radnog mesta, na teško pristupačno mesto, gde ju je fizički napao.

- Snažno joj je pritisnuo vrat delom tela, istovremeno joj držeći usta i nos zatvorenim tako da nije mogla da diše. Žrtva se opirala i branila, ali nije uspela da se oslobodi i ugušila se i preminula na licu mesta - saopštila je policija.

Osumnjičeni je sakrio njeno telo ispod grana među drvećem, a sledećeg dana je prijavio nestanak svoje supruge policiji. 27. juna je rekao trojici poznanika da zna gde je žena jer mu se ukazala u snu i rekla mu gde da ide da je spase.

Svi su se odvezli do mesta gde su uočili telo žene i prijavili to policiji.

Javni tužilac je ocenio da u ovom konkretnom slučaju postoje okolnosti koje ukazuju na rizik od bekstva, mogućnost da osumnjičeni ometa krivični postupak uticajem na svedoke, kao i okolnosti koje opravdavaju bojazan da bi mogao da počini novo krivično delo.

Tužilaštvo je posebno uzelo u obzir vrstu i težinu zločina, kao i način njegovog izvršenja, što je uključivalo prethodni period planiranja, ali i vremenski period nakon događaja u kojem je osumnjičeni sakrio telo žrtve, istovremeno stvarajući prividnu sliku zabrinutog muža koji je aktivno učestvovao u njenoj potrazi i pokušao da stvori alibi kako bi izbegao krivično gonjenje.

Iz tih razloga, javni tužilac je podneo predlog sudiji za prethodni postupak Osnovnog krivičnog suda u Skoplju za određivanje mere pritvora.