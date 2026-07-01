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Kad "udare" poplave, ljudi pokušavaju da zaobiđu vodu. Ali jedan stanovnik Skoplja imao je originalnu ideju.

Na Instagramu "Skopje 1" pojavio se neobičan snimak - čovek na gumenom dušeku pluta ulicom!

Lagano se vozika ispod nadvožnjaka.

Ovaj video izazvao je veliku pažnju. Ujedno, mogao bi da posluži kao ideja i drugima kad ih pogode poplave.

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