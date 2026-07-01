Severna Makedonija
ČOVEK NA DUŠEKU SE "VOZI" ULICOM! Nevreme napravilo poplavu, svi beže, a on imao originalnu ideju - POGLEDAJTE (VIDEO)
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Kad "udare" poplave, ljudi pokušavaju da zaobiđu vodu. Ali jedan stanovnik Skoplja imao je originalnu ideju.
Na Instagramu "Skopje 1" pojavio se neobičan snimak - čovek na gumenom dušeku pluta ulicom!
Lagano se vozika ispod nadvožnjaka.
Ovaj video izazvao je veliku pažnju. Ujedno, mogao bi da posluži kao ideja i drugima kad ih pogode poplave.
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