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Većina infekcija virusom Zapadnog Nila (80–90%) protiče bez simptoma, a kod manjeg broja zaraženih osoba javlja se oboljenje slično gripu

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U Severnoj Makedoniji su potvrđena dva slučaja groznice Zapadnog Nila, saopštila je danas Klinika za infektivne bolesti u Skoplju i dodala da su oba pacijenta pod stalnim lekarskim nadzorom u bolnici, a da takvih slučajeva ima i u regionu.

Klinika ističe da je potreban povećan oprez, posebno leti kada virusnu groznicu Zapadnog Nila prenose komarci.

Navedeno je da većina zaraženih nema simptome ili ima blagu kliničku sliku, dok mali broj pacijenata, posebno starijih, i osoba sa oslabljenim imunitetom, može imati teže neurološke komplikacije.

"Građani koji nakon ujeda komaraca razviju visoku temperaturu, jaku glavobolju, ukočenost vrata, smanjenu svest ili druge neurološke simptome treba da potraže hitnu medicinsku pomoć", piše u saopštenju Univerzitetske klinike za infektivne bolesti i febrilna stanja.

Građanima je ukazano da dosledno poštuju mere lične zaštite od ujeda komaraca: korišćenje repelenata, nošenje odeće dugih rukava i dugačkih pantalona kada su napolju, postavljanje zaštitnih mreža na prozore i uklanjanje stajaće vode u kojoj se razmnožavaju komarci.