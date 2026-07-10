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Tužilaštvo za organizovani kriminal Severne Makedonije saopštilo je danas da su u istrazi ilegalnog uvoza i korišćenja botoksa i filera za estetske intervencije privedene još tri osobe, od kojih su dve doktori.Kako se navodi u saopštenju tog tužilaštva, u proširenoj istrazi nelegalnog uvoza, distribucije i korišćenje falsifikovanih medicinskih lekova i pomagala za estetske intervencije osumnjičene su još četiri osobe, a u četvrtak su obavljeni pretresi na pet lokacija u Skoplju, uključujući dve zdravstvene ustanove.

"Na osnovu obezbeđenih dokaza, javni tužilac je izdao naredbu o sprovođenju istražnog postupka protiv četiri osobe. Troje osumnjičenih se tereti za krivična dela 'zločinačko udruživanje' i 'povredu prava industrijske svojine i neovlašćeno korišćenje tuđe firme', dok je četvrta osoba osumnjičena za 'povredu prava industrijske svojine i neovlašćeno korišćenje tuđe firme'", precizira se.

Dodaje se da je na predlog nadležnog javnog tužioca sudija za prethodni postupak osnovnog krivičnog suda u Skoplju izrekao mere predostrožnosti za svo četvoro osumnjičenih, ali se ne navodi koje su to mere.

Slučaj je formiran u aprilu, kada je Tužilaštvo za organizovani kriminal pokrenulo istražni postupak protiv 17 fizičkih i šest pravnih lica zbog sumnje da su umešani u krivična dela "zločinačko udruživanje", "kršenje prava industrijske svojine i neovlašćeno korišćenje tuđe firme" i "primanje mita".

Tada je, krajem tog meseca, privedeno 14 osoba, među kojima su bili lekari iz skopske gradske opšte bolnice "8. septembar" i Univerzitetske klinike za dermatologiju, kao i vlasnici privatnih dermatoloških ordinacija i pojedinci koji su organizovali transport i distribuciju nelegalno uvezenih lekova i medicinskih sredstava.

U toj akciji su izvršeni pretresi na više lokacija u Skoplju, Strumici i Bitolju, a, kako je tada saopšteno, pronađena je i zaplenjena velika količina medicinskih lekova i pomagala (fileri, botoks, hijaluronska kiselina), 39.285 evra, 2.490 švajcarskih franaka i 26.000 denara, putničko vozilo marke "porše", velika količina parfema i deklaracija za njih, mobilni telefoni, biljne supstance.