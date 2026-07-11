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Tri konfiskovana luksuzna stana bivšeg makedonskog premijera Nikole Gruevskog, na padinama planine Vodno u Skoplju, stavljeni su na prodaju po ukupnoj početnoj ceni od 2.457.000 evra.

Apartmani se nalaze u kompleksu "Panorama Rezidens", ukupne su površine 750 kvadratnih metara, imaju prostrane sobe, velike terase, luksuzne sadržaje, đakuzije i panoramski pogled na glavni grad Severne Makedonije.

Dva stana imaju stambenu površinu od oko 200 kvadratnih metara svaki, kao i terase površine nešto manje od 50 kvadratnih metara. Početna cena za svaki od njih je 850.000 evra.

Treći stan ima površinu od 155 kvadratnih metara i balkon od 95 kvadratnih metara, a nudi se po početnoj ceni od 760.000 evra. Agencija za upravljanje oduzetom imovinom zakazala je razgledanje stanova za 16. jul, a licitacija će biti održana 29. jula.

Ta imovina je konfiskovana nakon sudskog postupka u slučaju "Parcele na Vodnom", u kom je bivši makedoski premijer i lider VMRO DPMNE Nikola Gruevski osuđen na devet godina zatvora.

Slučaj se odnosio na nezakonito prisvajanje 1,3 miliona evra od stranačkih donacija i njihovo korišćenje za kupovinu zemljišta i izgradnju nekretnina.

Gruevski je u novembru 2018. godine pobegao u Mađarsku da bi izbegao odlazak na izdržavanje dvogodišnje zatvorske kazne u slučaju kupovine luksuznog automobila marke Mercedes nazvanog "Tenk" i tamo je odmah dobio poltički azil.