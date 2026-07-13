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Uznemirujući snimak fizičkog napada na devojčicu objavila je na društvenim mrežama novinarka Liridona Vejseli, koja tvrdi da se radi o slučaju vršnjačkog nasilja koje se dogodilo u Kumanovu, prenosi Skopje1mk.

Na snimku se vide tri devojke kako fizički napadaju drugu devojku. 

Trenutno nema zvanične potvrde Ministarstva unutrašnjih poslova da se incident dogodio u Kumanovu, niti informacija o tome da li je pokrenut postupak.

Očekuje se da će nadležne institucije utvrditi sve okolnosti vezane za slučaj.

(Kurir.rs/Skopje1mk)

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