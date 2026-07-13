SEVERNA MAKEDONIJA SE PRIDRUŽUJE UKRAJINI U RATU PROTIV RUSIJE! Posle članstva u NATO Skoplje pristupilo i "Koaliciji voljnih" uoči sastanka u Parizu
Severna Makedonija pridružuje se Ukrajini u ratu protiv Rusije.
Posle članstva u NATO, Severna Makedonija je pristupila "Koaliciji voljnih".
Bekim Salji, potpredsednik vlade te zemlje, učestvuje na današnjem sastanku u Parizu, čiji je cilj postizanje dogovora o jačanju ukrajinske protivvazdušne odbrane (PVO).
"Koaliciju voljnih" čine zemlje koje su se obavezale da jačaju ukrajinsku odbranu od, kako kažu, ruske agresije.
Francuski predsednik Emanuel Makron ugostiće danas u Parizu lidere zemalja članica "Koalicije voljnih", u trenutku kada su se pojavile nade da bi nedavni napredak Ukrajine u napadima na Rusiju mogao da primora predsednika Vladimira Putina da sedne za pregovarački sto.
Uoči tog sastanka Francuska i Nemačka pozvale na razgovor ruske ambasadore u Parizu i Berlinu zbog velikog hakerskog napada na deset zemalja EU za koji sumnjiče Moskvu.
(Kurir.rs)