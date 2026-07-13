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Severna Makedonija pridružuje se Ukrajini u ratu protiv Rusije.

Posle članstva u NATO, Severna Makedonija je pristupila "Koaliciji voljnih".

Bekim Salji, potpredsednik vlade te zemlje, učestvuje na današnjem sastanku u Parizu, čiji je cilj postizanje dogovora o jačanju ukrajinske protivvazdušne odbrane (PVO).

"Koaliciju voljnih" čine zemlje koje su se obavezale da jačaju ukrajinsku odbranu od, kako kažu, ruske agresije.

Severna Makedonija je od danas deo Jedinstvenog područja plaćanja u evrima (Single Euro Payments Area, SEPA).
Severna Makedonija je od danas deo Jedinstvenog područja plaćanja u evrima (Single Euro Payments Area, SEPA). Foto: Shutterstock

Francuski predsednik Emanuel Makron ugostiće danas u Parizu lidere zemalja članica "Koalicije voljnih", u trenutku kada su se pojavile nade da bi nedavni napredak Ukrajine u napadima na Rusiju mogao da primora predsednika Vladimira Putina da sedne za pregovarački sto.

Uoči tog sastanka Francuska i Nemačka pozvale na razgovor ruske ambasadore u Parizu i Berlinu zbog velikog hakerskog napada na deset zemalja EU za koji sumnjiče Moskvu.

(Kurir.rs)

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