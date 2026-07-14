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Gradonačelnik Skoplja Orce Đorđievski najavio je da će u skopskoj opštini Karpoš biti napravljen mega-park na površini od 72.000 kvadratnih metara pored reke Vardar, na mestu gde je do sada bila divlja deponija.

"Ono što je godinama bio simbol nebrige, neaktivnosti i neodgovornosti mojih prethodnika, ono što je pretvoreno u divlju deponiju i ružnu sliku u srcu Karpoša, danas pretvaramo u nešto potpuno novo – ogromni mega-park površine 72.000 kvadratnih metara", napisao je Đorđievski na Fejsbuku, uz snimak rasčišćavanja tog prostora.

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Foto: AP

Istakao je da će Mega-park Karpoš biti potpuno hortikulturno uređen i obogaćen parkom za ljubimce, dečjim kutcima, sportskim centrom, biciklističkom stazom, urbanom opremom i brojnim sadržajima za posetioce svih generacija.

"Ovo će biti nova pluća Skoplja. Mesto gde će deca odrastati, porodice se okupljati, mladi se baviti sportom, a hiljade građana provoditi slobodno vreme u čistom, uređenom i zelenom okruženju. Od divlje deponije do mega-parka. Od zapuštenog prostora do novog simbola Karpoša", napisao je gradonačelnik Skoplja Orce Đorđievski.

(Kurir.rs/Beta)

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